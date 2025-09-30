Fotograf för reservdelar & tillbehör Deltid
2025-09-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Visa alla jobb hos Atvhuset AB i Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill arbeta med produktfotografering inom e-handel. Hos oss kommer du att fotografera reservdelar och tillbehör för vårt sortiment. Bilderna används i vår webbshop och är en viktig del för att ge våra kunder en tydlig och professionell presentation av våra produkter.Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
Fotografera reservdelar och tillbehör för e-handel
Redigera och anpassa bilder för webbpublicering
Säkerställa enhetlig och hög kvalitet på bildmaterialet
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av fotografering, gärna produktfoto
Har kunskap i bildredigering (t.ex. Photoshop eller liknande program)
Är noggrann, självständig och har öga för detaljer
Har möjlighet att arbeta deltid, med arbetstider enligt överenskommelse
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider
En kreativ roll i en växande e-handelsmiljö
Möjlighet att kombinera arbetet med studier eller annan sysselsättning
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post
E-post: webb@atvhuset.se Arbetsgivare Atvhuset AB
(org.nr 556674-8926)
Britta sahlgrensgatan (visa karta
)
421 34 VÄSTRA FRÖLUNDA Kontakt
Andreas Bane webb@atvhuset.se Jobbnummer
9532247