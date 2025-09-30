Fotograf för reservdelar & tillbehör Deltid

Atvhuset AB / Foto- och filmjobb / Göteborg
2025-09-30


Vi söker dig som vill arbeta med produktfotografering inom e-handel. Hos oss kommer du att fotografera reservdelar och tillbehör för vårt sortiment. Bilderna används i vår webbshop och är en viktig del för att ge våra kunder en tydlig och professionell presentation av våra produkter.

Publiceringsdatum
2025-09-30

Dina arbetsuppgifter
Fotografera reservdelar och tillbehör för e-handel
Redigera och anpassa bilder för webbpublicering
Säkerställa enhetlig och hög kvalitet på bildmaterialet

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av fotografering, gärna produktfoto
Har kunskap i bildredigering (t.ex. Photoshop eller liknande program)
Är noggrann, självständig och har öga för detaljer
Har möjlighet att arbeta deltid, med arbetstider enligt överenskommelse

Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider
En kreativ roll i en växande e-handelsmiljö
Möjlighet att kombinera arbetet med studier eller annan sysselsättning

Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post
E-post: webb@atvhuset.se

Arbetsgivare
Atvhuset AB (org.nr 556674-8926)
Britta sahlgrensgatan (visa karta)
421 34  VÄSTRA FRÖLUNDA

Kontakt
Andreas Bane
webb@atvhuset.se

Jobbnummer
9532247

