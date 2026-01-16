Fotograf för begagnade bilar
2026-01-16
Är du en kreativ person med intresse för foto, bilar och detaljer? Kanske är du i början av din karriär och vill utvecklas i en roll där du får lära dig på jobbet, följa tydliga processer - men också bidra med egna idéer och ett skarpt öga för detaljer? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Hos Autohero får du chansen att växa inom produktfotografering i ett härligt och växande team med stora ambitioner.
Om rollen
Som Junior Product Photographer blir du en viktig del av vårt leveranscenter i Arlandastad. Din huvudsakliga uppgift är att fotografera våra bilar i vår nybyggda fotostudio och säkerställa att bilderna ger ett professionellt, ärligt och säljande första intryck för våra kunder.
Du arbetar enligt etablerade mallar och strukturer, vilket gör att du snabbt kommer in i arbetet - samtidigt som vi uppmuntrar dig att tänka kreativt, se detaljer och lyfta fram varje bils unika egenskaper. Du kommer att få introduktion, stöd och möjlighet att utvecklas i rollen över tid.
I det dagliga arbetet samarbetar du nära kollegor inom foto, tvätt, produktion och marknad.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Fotografera bilar enligt färdiga riktlinjer och bildmallar
Bidra med kreativitet och detaljfokus för att framhäva varje bils unika egenskaper
Anpassa arbetet efter ett dynamiskt flöde av bilar
Enklare rengöring och avtorkning av bilar inför fotografering kan förekomma
Flytta bilar mellan olika stationer i processen
Tjänsten är på heltid (40 h/vecka) med flexibel arbetstid, planerad inom spannet 10.00-18.30 på vardagar. Start sker enligt överenskommelse.
Vem vi söker
Du behöver inte ha lång erfarenhet - vi söker dig som är nyfiken, engagerad och vill lära dig. Du trivs i en föränderlig miljö och är prestigelös i ditt arbetssätt, där arbetsdagarna kan variera mellan fotografering, administrativa uppgifter och praktiska moment.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har avslutad gymnasieutbildning
Har god datorvana och gärna en bakgrund inom media eller foto (gymnasienivå är tillräckligt)
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i tal och skrift
Är noggrann, strukturerad och har öga för detaljer
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har giltigt manuellt B-körkort
Vad vi erbjuder dig
En utvecklande roll där du får lära dig yrket på plats
En internationell arbetsmiljö med spännande nationella och internationella projekt
Ett öppet och positivt arbetsklimat med platta hierarkier och korta beslutsvägar
Goda förmåner, såsom friskvårdsbidrag och förskottssemester
Vilka vi är
AUTO1 Group är Europas ledande digitala plattform för bilbranschen. Vi bygger det bästa sättet att köpa och sälja bilar online. Vårt lokala varumärke, viköperdinbil.se, erbjuder våra kunder det snabbaste och smidigaste sättet att sälja bil på. Vårt varumärke, AUTO1.com, är Europas största B2B-plattform för bilåterförsäljare. Genom vårt varumärke Autohero, använder vi våra erfarenheter till att bygga ett varumärke som erbjuder det den bästa kundupplevelsen när det gäller att köpa bil online. Vi finns just nu på över 30 marknader och hade en omsättning på över 6.3 miljarder euro under 2024.
AUTO1 Group har en intern värdegrund som bygger på alla människors lika värde. Alla ansökningar kommer därför att hanteras på ett likvärdigt sätt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariant och ålder.Så ansöker du
Är du redo för din nästa utmaning? Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan (CV samt personligt brev) via ansökningsknappen nedan. Vi tar inte emot ansökningar via mejl eller telefon med hänsyn till dataskyddsförordningen (GDPR). Vid frågor vänligen kontakta oss på rekrytering@auto1.com
. Vi sköter urval och intervjuer löpande tills vi har hittat rätt person.
Are we a match?
If you see challenges as opportunities, this is the place for you. We challenge the highly fragmented market of used cars in Europe and push ourselves to master the daily challenge of offering our customers the best way to sell and buy cars online. Tackling real challenges is our sustainable way to personal development.
Moreover, we are a fast paced environment. We ensure fast processes towards our customers, while internally the dynamic spirit from early start-up days lives on. We never settle, we challenge and question everything, constantly looking for improvement and new opportunities. As an international team, flat hierarchies and fast decisions are our key ingredients.
Last but not least, something that our employees at AUTO1 know very well is that growth brings constant change - which means that new challenges arise. From starting in 2012 to today, AUTO1 Group is a rare success story of tremendous growth and we don't plan on stopping anytime soon. You will experience a steep learning curve by working on projects at scale and thus having real impact, all while benefiting from the stability of our proven business model.
