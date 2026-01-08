Fotbollstränare till Saltsjöbadens IF
Saltsjöbadens Idrottsfören / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Nacka Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Nacka
2026-01-08
Saltsjöbadens IF Fotboll fortsätter att växa, och nu söker vi engagerade tränare till våra äldre ungdomslag och seniorlag i spelformen 9v9 och uppåt.
Vi söker dig som:
Har ett brinnande intresse för fotboll och spelarutveckling
Har minst UEFA C-utbildning
Är trygg i ledarrollen och kan skapa en positiv, utvecklande miljö
Vill bidra långsiktigt till spelarnas utveckling och lagens identitet
Uppdraget innebär:
Planering och genomförande av träningar och matcher
Träningstid främst på eftermiddagar och kvällar
Samarbete med övriga ledare och klubbens sportchef/utvecklingschef
Att vara en förebild både på och utanför planen
Vi erbjuder:
En familjär och framåtgående förening med målet så många som möjligt, så länge som möjligt.
Stöd och struktur från klubbens styrelse samt sportchef.
Ett arvoderat uppdrag enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
Skicka CV och personligt brev till fotboll@saltsjobadensif.se
E-post: fotboll@saltsjobadensif.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Märk mejlet med "tränare".". Arbetsgivare Saltsjöbadens Idrottsfören
, https://www.saltsjobadensif.se
Torggatan 10 (visa karta
)
133 21 SALTSJÖBADEN Arbetsplats
Saltsjöbadens Idrottsfören Kontakt
Elina Erenrot elina.fotboll@saltsjobadensif.se Jobbnummer
9674233