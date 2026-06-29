Forward Deployed Engineer
Procruitment AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-29
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-29Företaget
Vår kund är ett globalt ledande produktbolag inom försvarsindustrin, verksamma inom många tekniska områden för människors trygghet i samhället. Här får du vara en del av ett företag där kontinuerligt lärande och välmående värderas högt i det dagliga arbetet. Vi erbjuder dig en rejält utvecklande utmaning där du får möjlighet att jobba med unik och komplex teknik som du troligtvis inte kommit i kontakt med i tidigare roller. För att ge dig de absolut bästa möjligheterna att lyckas i din nya roll så kommer du utöver att genomgå en gedigen onboarding i form av introduktions- och mentorskapsprogram vara omgiven av hjälpsamma kollegor som stöttar dig under hela din resa!Arbetsuppgifter
Som Forward Deployed Engineer kommer du att arbeta i kundens satsning inom teknisk transformation, där fokus ligger på att bygga gemensamma plattformar, komponenter och arbetssätt som kan användas brett inom organisationen. Rollen kombinerar avancerad teknik med nära samarbete med verksamheten och innebär att du hjälper olika team att komma vidare snabbare i sin utveckling. Du kommer att arbeta praktiskt med komplexa tekniska problem inom olika produktområden. Det kan handla om att bygga AI-baserade lösningar, sätta upp molnmiljöer, utveckla återanvändbara komponenter, etablera CI/CD-flöden eller guida team i hur de kan arbeta mer modernt och effektivt.
Arbetet sker nära kundens produkt- och affärsverksamheter. Teamet fungerar inte som en traditionell IT- eller konsultorganisation, utan kliver in där det finns behov av teknisk riktning, gemensamma strukturer och praktiskt stöd. Målet är att skapa tempo, bygga förmåga och lämna över lösningar och arbetssätt som verksamheten kan driva vidare självständigt.
En viktig del av rollen är att kunna växla mellan hands-on utveckling och förändringsarbete. I vissa initiativ kan tyngdpunkten ligga på kodning och teknisk problemlösning, i andra på att hålla workshops, skapa förståelse och hjälpa andra team att börja använda nya plattformar, verktyg och arbetssätt. Du kommer att arbeta i miljöer där lösningen inte alltid är definierad från början. Det innebär att du behöver kunna identifiera behov, skapa struktur i komplexa frågeställningar och bidra till tekniska vägval som stärker den långsiktiga utvecklingen.
Exempel på arbetsuppgifter
Bygga och vidareutveckla gemensamma plattformar och komponenter
Utveckla lösningar inom exempelvis AI, cloud, edge computing och CI/CD
Identifiera återanvändbara komponenter i befintliga och nya initiativ
Samarbeta nära ingenjörer, arkitekter, designers och domänexperter
Guida team i tekniska vägval, moderna arbetssätt och best practice
Hålla workshops och stötta verksamheter i teknisk och organisatorisk förändring
Omvandla otydliga och komplexa behov till tydliga tekniska lösningar
Bidra till modulär arkitektur och gemensamma tekniska strukturer
Din kompetens
För att vara aktuell för rollen ser vi att du har erfarenhet av mjukvaruutveckling och trivs i roller där teknik kombineras med samarbete, kommunikation och förändring. Du har en god förståelse för hur moderna tekniska lösningar byggs, integreras och används i större organisationer.
Vi ser att du har:
Erfarenhet av programmering i exempelvis Python, Java, C++ eller TypeScript
God förståelse för systemarkitektur och integrationer
Erfarenhet av arbete med molnplattformar, exempelvis Azure, AWS eller GCP
Erfarenhet av moderna utvecklingsmetoder och verktyg, exempelvis cloud, CI/CD och agila arbetssätt
Erfarenhet av att hantera otydliga krav och omsätta komplexa behov till konkreta lösningar
Vana att kommunicera tekniska lösningar på engelska i dialog med tekniska team och verksamhet
Det är meriterande om du har erfarenhet av digital transformation, AI-baserade lösningar, edge computing, realtidssystem, modulär arkitektur eller återanvändbara komponenter. Erfarenhet av att hålla workshops, guida andra team eller driva tekniska förändringsinitiativ är också värdefullt.
Som person är du nyfiken, samarbetsorienterad och trygg i att ta kontakt med andra delar av organisationen. Du har förmåga att förklara tekniska lösningar på ett pedagogiskt sätt och kan skapa förståelse även i sammanhang där förutsättningarna är otydliga. Du är ödmjuk inför andras perspektiv, ser möjligheter i komplexa miljöer och har ett lösningsorienterat sätt att driva arbetet framåt.
Tjänsten är säkerhetsklassad och innebär att du behöver bli godkänd i en säkerhetsprövning. I samband med detta kan krav på visst medborgarskap förekomma.Övrig information
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Stockholm
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, skicka din ansökan redan idag!Om företaget
Procruitment är Sveriges enda karriärbyrå inom IT, tech och engineering som genom proaktiv rekrytering förenar attraktiva arbetsgivare med människor som delar samma mål och ambitioner. Oavsett om du är en erfaren ledare eller om du ska ta ditt första steg ut i karriären hjälper vi dig att nå dina karriärmål - samtidigt som vi bryr oss om dig, din resa och att du mår bra längs vägen.
Procruitment är stolta vinnare av Recruitment Awards och är utsedda till Årets Rekryteringsföretag och Årets Raket samt Gasellföretag 2024 av Dagens Industri. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7983429-2074771". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Procruitment AB
(org.nr 559172-7374), https://jobb.procruitment.se
Döbelnsgatan 64 (visa karta
)
113 52 STOCKHOLM Arbetsplats
Procruitment Jobbnummer
9982806