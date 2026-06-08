Förvarshandledare till förvaret i Mölndal
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region väst / Vårdarjobb / Mölndal Visa alla vårdarjobb i Mölndal
2026-06-08
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Vi söker förvarshandledare till förvaret i Mölndal för tillsvidareanställning och timvikariat. Vid en försvarsenhet placeras frihetsberövade människor som fått ett avvisnings- eller utvisningsbeslut och som behöver finnas tillgängliga för verkställighet. En person kan också tas i förvar om rätten att vistas i landet eller identiteten behöver utredas. De som är tagna i förvar är frihetsberövade och verksamheten bedrivs dygnet runt. Arbetet utgår från gällande lagstiftning där rättssäkerhet, värdighet och trygghet är viktigt.
Vad gör en förvarshandledare?
I rollen ingår arbete med bland annat service, bevakning, visitation, säkerhet och motivera förvarstagna att följa beslut om att lämna landet. Du genomför samtal vid till exempel in och utskrivning samt för att informera om beslut. Du uppmärksammar och hanterar eventuella särskilda behov hos de förvarstagna och håller i aktiviteter för de förvarstagna. Vidare ser du till att det råder en lugn, trygg och säker miljö på förvaret genom motiverande samtal, konflikthantering och utförande av bland annat säkerhetskontroller och visitationer. Medverkan vid transporter, ansvar för mathantering och viss administration ingår också i tjänsten. Du kan läsa mer om rollen här.
Vem är du?
Vi söker dig som tycker om att arbeta i grupp och har en god samarbetsförmåga, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har god självinsikt och kan skilja på det personliga och professionella.Då verksamheten är rörlig behöver du vara trygg och stabil även vid stress eller pressade situationer, behålla ett realistiskt perspektiv och fokusera på rätt saker. Du behöver ha fysiska och psykiska förutsättningar att hantera en miljö där konflikter med inslag av hot och våld kan förekomma. Du trivs med variation och har lätt för att anpassa dig och ändra ditt synsätt och förhållningssätt vid ändrade omständigheter.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Det är viktigt att du handlar i enlighet med fattade beslut, verksamhetsplanen, mål, policys och riktlinjer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och rekryterar efter förtjänst och skicklighet.
Du som söker har
Gymnasieutbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska
Erfarenhet av arbete med krav på god service och professionellt bemötande
Svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av arbete med människor i utsatta situationer
Erfarenhet av socialt arbete, såsom arbete med omvårdnad, mental hälsa, missbruk eller liknande
Erfarenhet av arbete i låst miljö, såsom förvar, kriminalvård, rättspsykiatri eller liknande verksamhet
Erfarenhet av konflikthantering och motiverande samtal.
B-körkort
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidareanställning med ev provanställning samt särskild visstidsanställning utifrån verksamhetens behov (timanställning)Arbetstider: Schemalagd arbetstid. Dag-kväll-helg-natt.Placering: MölndalTillträde: Enligt överenskommelse kopplat till introduktionstillfällenLön: individuell lönesättning i spannet 28 500-32 500 krAnställningsförmåner: Läs om våra anställningsförmåner här.Migrationsverket kommer att göra kontroller i polisens misstanke- och belastningsregister inför beslut om anställning.
Du kommer att få gå en obligatorisk introduktion i två veckor dagtid innan du börjar arbeta i verksamheten. Första tillfället är planerat till vecka 36 och kommer genomföras vid flera tillfällen under hösten.
Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 270705. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystemHar du frågor om tjänsten? Kontakta rekryterande chefer: Från 15 juni till 17 juli Sven Ladenvall, 010-4857208Från 18 juli, Thomas Mårtensson 010-4857963Från 27 juli, Per Sjöhav 010-2035729
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Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På arbetsgivarverket.se kan du läsa mer om vad det innebär.
Du behöver inte bifoga något personligt brev med din ansökan, men vi önskar att du svarar så tydlig och
utförligt som möjligt på urvalsfrågorna för att vi ska kunna göra en rättvis bedömning av din erfarenhet om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: Frågor och svar om att söka jobb på Migrationsverket
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner.
Migrationsverkets behandling av personuppgifter
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163), https://www.migrationsverket.se
Aminogatan 27 (visa karta
)
431 53 MÖLNDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region väst Kontakt
Sven Ladenvall sven.ladenvall@migrationsverket.se 010-4857208 Jobbnummer
9952808