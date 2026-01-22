Förvarshandledare till Flen - sommarvikariat
2026-01-22
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker sommarvikarierande förvarshandledare till förvaret i Flen.
Vid en försvarsenhet placeras frihetsberövade människor som fått ett avvisnings- eller utvisningsbeslut och som behöver finnas tillgängliga för verkställighet. En person kan också tas i förvar om rätten att vistas i landet eller identiteten behöver utredas. Förvaret är en sluten enhet och verksamheten bedrivs dygnet runt. Arbetet utgår från gällande lagstiftning där rättssäkerhet, värdighet och trygghet är viktigt.
Som medarbetare på Migrationsverket kan du förvänta dig ett givande arbete i en dynamisk miljö som präglas av ett fokus på ständiga förbättringar, samarbete och respekt för människan. På Migrationsverket gör du skillnad och bidrar till samhällsnyttan, samtidigt som du får en trygg och stabil anställning.
Vad gör en förvarshandledare?
I rollen ingår arbete med bland annat omvårdnad, bevakning, visitation och säkerhet. Du genomför samtal vid till exempel in och utskrivning samt för att informera om beslut. Du uppmärksammar och hanterar eventuella särskilda behov hos de förvarstagna och håller i aktiviteter för de förvarstagna. Vidare ser du till att det råder en lugn, trygg och säker miljö på förvaret genom utförande av bland annat säkerhetskontroller och visitationer. Medverkan vid transporter, ansvar för mathantering och viss administration ingår också i tjänsten. Arbetet kan till viss del vara fysiskt krävande.
Sammanfattningsvis är rollen som förvarshandledare är mångsidig, varierande och utvecklande och passar dig som vill arbeta i gränslandet mellan omvårdnad och säkerhet där ingen dag är den andra lik. Du kan läsa mer om rollen https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Jobba-pa-forvaret.html.
Vem är du?
Vi söker dig som tycker om att arbeta i grupp och har en god samarbetsförmåga, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har god självinsikt och kan skilja på det personliga och professionella.
Vidare är du tillmötesgående i ditt bemötande och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Du har förmåga att sätta sig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor.
Då verksamheten är rörlig behöver du vara trygg och stabil även vid stress eller pressade situationer, behålla ett realistiskt perspektiv och fokusera på rätt saker. Du trivs med variation och har lätt för att anpassa dig och ändra ditt synsätt och förhållningssätt vid ändrade omständigheter.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Du som söker har
- Gymnasieutbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
- Erfarenhet av arbete med krav på god service och professionellt bemötande
- Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
- Goda kunskaper i engelska
Det är meriterande om du har
- Erfarenhet av arbete med människor i utsatta situationer
- Erfarenhet av socialt arbete, såsom arbete med omvårdnad, mental hälsa, missbruk eller liknande
- B-körkort
Upplysningar
Anställningsform: Sommarvikariat som längst t o m 2026-08-31
Arbetstider: Schemalagd arbetstid dag/kväll/natt, helgarbete förekommer även
Placering: Flen
Tillträde: 2026-06-01 eller enligt överenskommelse. Obligatorisk introduktionsutbildning (med lön) genomförs under våren.
Läs om våra anställningsförmåner https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/formaner-och-villkor.html.
Migrationsverket gör kontroller i polisens misstanke- och belastningsregister inför beslut om anställning.
Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 22 februari 2026. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet.
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
Individuell lönesättning tillämpas
