Förvaltningssamordnare till Trafikkontoret
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Trafikkontoret ansvarar för att sköta om och utveckla Stockholms offentliga rum, så att de är trygga, attraktiva, framkomliga och hållbara. Uppdraget innefattar allt ifrån att ta hand om den befintliga stadsmiljön till att genomföra strategiska investeringsprojekt och planera för morgondagens växande storstad. För att klara vårt uppdrag är vi ca 470 kollegor, som huvudsakligen sitter i Tekniska Nämndhusets nyrenoverade lokaler på Kungsholmen. Tillsammans ser vi till att Stockholm fortsätter vara en stad i framkant med hållbara transportlösningar och levande miljöer, både idag och i framtiden.
Är du en samordnare som vill använda din analytiska förmåga och projektledarkompetens för att göra verklig skillnad? Som förvaltningssamordnare får du driva viktiga frågor, utveckla arbetssätt och samarbeta över förvaltningsgränser för att förebygga välfärdsbrottslighet och stärka stadens trygghet!
Välkommen till oss
Stockholms stad har under flera år bedrivit ett strukturerat och målmedvetet arbete för att bygga upp en gemensam organisation och arbetssätt inom området. I rollen kommer du ingå i grupp med andra förvaltningssamordnare och samarbeta tätt med stadsledningskontoret. Arbetet är fortsatt under utveckling, vilket ger dig goda möjligheter att påverka såväl rollens innehåll som arbetssätt.
Vi söker nu en ny förvaltningssamordnare som vill vidareutveckla stadens arbete mot välfärdsbrottslighet.
Som förvaltningssamordnare tillhör du tillståndsavdelningen och enheten Norr, som ansvarar för bygg- och anläggningsrelaterade tillstånd såsom trafikanordningsplaner, schakttillstånd, markupplåtelser, markavtal, urban luftmobilitet samt laddinfrastruktur på gatumark. Enheten består av 18 engagerade medarbetare med olika kompetenser, såsom trafikingenjörer, markupplåtare, inspektörer, tillståndshandläggare, projektledare och avtalsingenjörer. Arbetet kännetecknas av ett nära samarbete och ett positivt arbetsklimat med kollegor som stöttar varandra i det dagliga arbetet
En hälsning från din framtida chef
Henrik Axelsson heter jag och det är jag som är din kommande chef. Jag har lång erfarenhet inom offentlig sektor i olika ledande roller både operativt och strategiskt. Jag förespråkar ett coachande ledarskap som präglas av tillit, ansvar och samarbete. Jag värdesätter ett prestigelöst, nytänkande och respektfullt arbetsklimat där vi tillsammans som grupp ser till att verksamheten utvecklas framåt. Jag hoppas att du tillsammans med oss vill fortsätta utveckla Stockholm i arbetet mot välfärdsbrottslighet
Vi erbjuder
Flexibel arbetstid samt möjlighet att arbeta hemifrån när arbetet tillåter
Förskottssemester, vilket innebär betalda semesterdagar redan första anställningsåret utifrån när på året du anställs, samt möjlighet till fler semesterdagar genom semesterväxling
Friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
Din roll
I rollen samarbetar du nära ledningsgruppen och rapporterar till enhetschef. Du fungerar som en viktig kontaktperson gentemot samverkande myndigheter och ingår i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp tillsammans med kollegor i motsvarande roller. Arbetet innebär samverkan i gemensamma frågor och utveckling av strategiska insatser.
Driva och samordna trafikkontorets arbete mot välfärdsbrottslighet och nätverkskriminalitet
Identifiera riskområden, samband och framtida behov genom analys av ärenden och information
Ta fram nulägesbilder och mål kopplat till förebyggande av välfärdsbrott
Planera och genomföra gemensamma tillsyner med andra aktörer, exempelvis Polisen
Utveckla och implementera processer, rutiner och arbetssätt för att förebygga och motverka välfärdsbrott
Stödja verksamheten med rådgivning, kunskapsspridning och utbildning inom området
Presentera analyser, insikter och konkreta förslag för avdelningens ledningsgrupp
Då viss tillsyn sker kvällstid kan arbete utanför ordinarie kontorstid förekomma vid enstaka tillfällen.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning inom samhällsplanering, samhällsbyggnad, statsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Aktuell arbetslivserfarenhet av samordning, till exempel från roll som samordnare, verksamhetsutvecklare, utredare eller motsvarande
God vana att tala inför andra och att hålla muntliga presentationer
Mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av utredning- och analysarbete inom välfärdsbrottslighet, nätverkskriminalitet eller annan organiserad brottslighet
Erfarenhet från en politiskt styrd organisation
Erfarenhet av projektledning
Erfarenhet från att arbeta med många intressenter samtidigt, samt samverkat med både interna och externa aktörer
Vi söker dig som är engagerad och har förmågan att självständigt driva frågor framåt. Du trivs i en roll med många kontaktytor och rör dig obehindrat mellan olika nivåer i organisationen - från nära samarbete med kollegor till att presentera underlag för ledningsgrupp. Du har lätt för att sätta dig in i nya områden, bidrar med nya perspektiv och omsätter din specialistkunskap i utveckling av arbetssätt och rutiner. Med ett analytiskt förhållningssätt ser du kommande behov, samband och prioriterar rätt insatser för att åstadkomma förbättringar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Fleminggatan 4 (visa karta
)
112 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Norr Kontakt
Rekryteringskonsult
Emelie Säfbom emelie.safbom@stockholm.se 08-50811708
9854618