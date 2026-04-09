Förvaltningsrätten i Växjö söker tf. rådman
2026-04-09
Tf. rådman Förvaltningsrätten i Växjö
Om arbetsplatsen
Förvaltningsrätten i Växjö har ca 40 anställda. Organisationen består av domare, föredraganden och notarier, ett målkansli och en administrativ stab. I den dömande verksamheten är domstolen indelad i två specialiserade enheter som bl.a. hanterar målgrupperna skatt och offentlig upphandling respektive socialförsäkring och andra mål inom det sociala området. Vi arbetar löpande med att utveckla organisationen så att den på bästa sätt stödjer medarbetarna. Förvaltningsrätten är samlokaliserad med tingsrätten. Under senhösten 2026 ska domstolen flytta in i nya lokaler.Publiceringsdatum2026-04-09Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med sedvanliga domaruppgifter och handlägga samtliga på domstolen förekommande måltyper. Arbetet är omväxlande, stimulerande och ansvarsfullt. Du kommer att vara placerad på en av förvaltningsrättens två dömande avdelningar.Kvalifikationer
Arbetet ställer höga krav på självständighet, omdöme och integritet, men även på förmågan att samarbeta och se till hela domstolens bästa. Förutom att du ska vara en skicklig och analytisk jurist krävs att du är flexibel och har hög arbetskapacitet. Du ska omgående kunna delta i den dömande verksamheten. Du har en hög grad av självständighet och är drivande i målarbetet. Du har ett intresse för att dela med dig av dina kunskaper. Som person är du trygg och stabil. Eftersom det ingår att leda yngre jurister i deras arbete måste du ha ett intresse och fallenhet för detta.
Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Eftersom det är ett förordnande som förvaltningsrätten själv utfärdar krävs att du är hovrättsassessor eller kammarrättsassessor såvida du inte är eller har varit ordinarie domare eller har varit ledamot eller fiskal i hovrätt/kammarrätt eller att du under minst sex månader har utfört en hovrätts- eller kammarrättsfiskals arbetsuppgifter (41 § femte stycket förvaltningsrättsinstruktionen).
Vi lägger även stor vikt vid personlig lämplighet.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar och kommer att göra utdrag ur misstanke- och belastningsregistret på slutkandidater.
Till din ansökan vill vi att du bifogar CV, personligt brev, examensbevis och för tjänsten relevanta omdömen och betyg.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning under upp till sex månader, heltid.
Löneform: Månadslön.
Varaktighet: 3-6 månader. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FVA 2026/79". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742)
Box 42
)
351 03 VÄXJÖ Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Förvaltningsrätten i Växjö Kontakt
Administrativ chef
Carolina Mörstam 0470-560202 Jobbnummer
