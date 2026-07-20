Förvaltningsledare Naturvårdsverket
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2026-07-20
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Vill du vara med i arbetet att förvalta och utveckla våra systemstöd för en digitaliserad och hållbar utveckling? Vi står mitt i ett intensivt skede av digitalisering och utveckling av vår verksamhet och vi söker en medarbetare med kompetens inom området applikationsförvaltning.
Vi söker dig som vill bidra, ta ansvar och fortsätta utvecklas i din yrkesroll. Hos oss får du möjlighet att växa in i ett uppdrag där det är lika viktigt hur du tar dig an nya utmaningar som vad du redan kan. Du trivs i ett sammanhang där det händer mycket, där vägen inte alltid är spikrak och där du tillsammans med andra får vara med och hitta lösningar framåt. Här får du använda din nyfikenhet, ditt driv och din samarbetsförmåga för att skapa värde, både för verksamheten och för samhället i stort.Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
I rollen arbetar du tillsammans med kollegor och leverantörer för att förvalta och vidareutveckla vår it-verksamhet. Du blir en viktig del i ett team där samarbete, dialog och gemensamt ansvar skapar förutsättningar för stabila, säkra och ändamålsenliga it-stöd.
Du kommer bland annat att:
Ta fram, genomföra och följa upp förvaltningsplaner och budget
Följa upp avtal och leveranser kopplade till ditt ansvarsområde
Säkerställa att våra it-stöd är stabila, säkra och anpassade efter verksamhetens behov
Ansvar för livscykelplanering ur ett helhetsperspektiv
Samordna och driva aktiviteter tillsammans med kollegor och externa leverantörer
Bidra till utveckling och förbättring i en verksamhet som ständigt förändras.
Vardagen präglas av många kontaktytor, varierande uppgifter och ibland komplexa frågeställningar. Det är inte alltid självklart vilken väg som är rätt från början, men du blir en del av ett sammanhang där vi tillsammans arbetar oss framåt.
Vi är huvudsakligen en beställarorganisation då stora delar av vår IT-miljö är outsourcad.
Din kompetensKvalifikationer
Teknisk utbildning på högskolenivå med inriktning mot it alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt
Erfarenhet av förvaltningsledning och/eller projektledning. Alternativt erfarenhet av systemförvaltning eller av att leda och samordna utvecklingsarbete
En förståelse för it-landskapet, dvs hur system, integrationer, infrastruktur och säkerhet hänger ihop
God kommunikationsförmåga på svenska såväl muntligt som skriftligt.
Meriterande:
Erfarenhet av att förvalta och vidareutveckla ärendehanteringssystem för handläggning och diarieföring inom myndighet alternativt kommun
Erfarenhet av att beställa it-tjänster alternativt har du erfarenhet av att arbeta som konsult inom liknande område
Erfarenhet av budget, prognos och uppföljning
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och vi söker dig som har ett tydligt leveransfokus och värdesätter möjligheten att ständigt utvecklas. Du kommer ges mycket eget ansvar och du behöver gilla utmaningar och problemlösning. Vidare har du en förmåga att leda andra, vara flexibel och gillar att samverka. Du har en god vana av kommunikation och gillar att kommunicera, såväl med externa leverantörer som med användare.
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare på heltid med placering i Stockholm alternativt Östersund. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Naturvårdsverket vill erbjuda ett flexibelt arbetssätt genom möjlighet till distansarbete upp till 50% av arbetstiden. Vi eftersträvar en effektiv verksamhet och ett hållbart arbetsliv.Så ansöker du
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del av urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder oss inte av personligt brev vid urvalet, det beror på att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. I din ansökan till oss bifogar du endast ditt CV.
Välkommen med din ansökan senast den 20 augusti 2026.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om rollen är du välkommen att kontakta följande personer via kundtjänst, tel.nr. 010-698 10 00, Jenny Linestorm, tf enhetschef eller kollegorna Nina Högrell och Marie Silverbratt. Med anledning av semestertider är vi tillgängliga för frågor from den 10 augusti.
Du är också välkommen att prata med våra kontaktpersoner för ST och Saco.
Varför ska du arbeta hos oss?
Naturvårdsverket värnar om ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö. Vi erbjuder våra medarbetare goda möjligheter till distansarbete, företagshälsovård och personalstöd, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag, samt olika aktiviteter via vår sport- och friluftsförening och kulturförening. Välkommen till våra moderna kontor i en organisation med ett viktigt uppdrag. Vi är en arbetsplats med trevliga kollegor och ett närvarande ledarskap där vi samlas kring vårt övergripande uppdrag som syftar till att förbättra miljön för nuvarande och kommande generationer.
Naturvårdsverket
Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Naturvårdsverket ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning.
Naturvårdsverket eftersträvar en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald. Vi ser att medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter är en viktig förutsättning för detta.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Naturvårdsverket
(org.nr 202100-1975), https://www.naturvardsverket.se/
120 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Naturvårdsverket Jobbnummer
10006446