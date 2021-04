Förvaltningsledare It Till Rise - Experis AB - Datajobb i Borås

Experis AB / Datajobb / Borås2021-04-14RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 800 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.RISE söker nu en Projekt- och förvaltningsledare IT med inriktning mot affärssystemHar du många bra idéer men inte någon möjlighet att kunna förändra på riktigt? På RISE lyssnar vi på våra anställda och uppmuntrar dem till att hitta nya innovativa lösningar på morgondagens utmaningar. Om du drivs av att leda i förändring och kan skapa ett klimat av tvärfunktionellt lagarbete där alla känner sig delaktiga och stolta över lösningarna vi levererar så hoppas vi att du ska bli vår nya förvaltningsledare IT.2021-04-14I rollen som förvaltningsledare IT utvecklar och förvaltar du vårt affärssystem som bygger på IFS. Du verkar i samarbete med verksamhetens förvaltningsledaren, verksamhetens representanter och utarbetar, genomför och följer upp planer på kort och lång sikt. Till din hjälp har du ett engagerat IT-team av projektledare, applikationsspecialister och tekniska specialister som du arbetsleder och coachar för att nå uppsatta förvaltningsmål.Du kommer bland annat arbeta med att:* leda och delta i olika förvaltningsuppdrag och projekt* arbetsleda de IT-resurser som tilldelats inom förvaltningen* vara drivande i behovs- och kravprocessen inom affärssystemsområdet* vara en del i det ständiga arbetet att utveckla modeller och processerHur blir du framgångsrik hos oss?Du kommer att bli en del av ett dedikerat förvaltningsteam som arbetar med att vidareutveckla och förvalta RISE affärssystem. Projektkontorets ambition är att skapa rätt förutsättningar för en effektiv och kvalitetssäker projekt- och förvaltningsledning genom enhetliga metoder samt att erbjuda projekt och förvaltningar rätt stöd i planering, genomförande och uppföljning.Vi ser gärna att du har en utbildning inom relevant område, alternativt flerårig arbetserfarenhet från en liknande roll. Du har minst tre års arbetslivserfarenhet inom affärssystem- och systemförvaltningsområdet. Du är van vid att driva förändringar med många olika roller involverade inom hela verksamheten. Du har en kommunikativ ådra och kan formulera dig väl, både på svenska och engelska, i tal och skrift.Det är meriterande om du har erfarenhet av affärssystemet IFS eller annat likvärdigt affärssystem samt förvaltningsmodellen PM3.Som person är du analytisk, systematisk, strukturerad och lösningsorienterad. För oss är det viktigt att du passar bra in i gruppen så egenskaper som samarbetsförmåga, lyhördhet och resultatfokus värderar vi högt.Välkommen med din ansökan!Ansökan sker via länken: https://www.ri.se/sv/jobba-hos-oss/lediga-jobb/forvaltningsledare-it-till-rise Låter detta spännande och du vill veta mer, vänligen kontakta Anna Edemyr på Anna.Edemyr@jeffersonwells.se 0727-305246 eller Eva Ekdahl på Eva.Ekdahl@jeffersonwells.se , 0722-388150.Sista ansökningsdag är 4 maj. Urval sker löpande.Våra fackliga representanter är Linda Ikatti, Unionen, 010-516 51 61, och Lazaros Tsantaridis, SACO, 010-516 62 21.Förvaltningsledare, projektledare, PM3, ITIL, affärssystem, IFS, RISE, BoråsVaraktighet, arbetstidHeltid PermanentNot SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-05-12Experis AB5692503