Förvaltningsledare IT för container-teknik och utvecklingsverktyg
Svenska Kraftnät / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2026-03-17
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Kraftnät i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Täby
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Svenska kraftnät söker dig som vill utveckla IT-stödet bakom Sveriges energiförsörjning.
Vill du arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Vi söker nu en Förvaltningsledare IT som vill vara med och vidareutveckla de system som är avgörande för att säkra landets energiförsörjning - idag och imorgon. Hos oss får du arbeta med komplexa och moderna IT-miljöer, tillsammans med engagerade och omtänksamma kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap.Publiceringsdatum2026-03-17Om tjänsten
Vill du ta ett helhetsansvar för en verksamhetskritisk OpenShift-plattform i en organisation där stabilitet och modernisering går hand i hand? Som Förvaltningsledare IT för objektet "IT för IT-utveckling" på Svenska kraftnät får du ansvaret för vår OpenShift-plattform - en central möjliggörare för organisationens containerbaserade systemutveckling. Plattformen används av våra utvecklings- och förvaltningsteam och är en nyckelkomponent i vår tekniska modernisering.
Du kliver in i en miljö där kraven på tillgänglighet, säkerhet och kvalitet är höga, samtidigt som vi driver utveckling och förbättring. Flera initiativ pågår för att stärka plattformens förmåga, effektivisera arbetssätt och skapa ännu bättre stöd för våra team. Här får du möjlighet att påverka både teknik och struktur.
Enheten tillhör avdelningen Verksamhets- och IT-utvecklingsstöd och består av cirka femton engagerade kollegor med kompetens inom DevOps, DevSecOps, lösningsarkitektur och containerteknik. Tillsammans ansvarar vi för drift, vidareutveckling och stöd kopplat till OpenShift-plattformen.Arbetsuppgifter
I rollen som Förvaltningsledare IT har du ett helhetsansvar för förvaltning och utveckling av OpenShift-plattformen. Du säkerställer att plattformen är stabil, säker och möter verksamhetens behov, både idag och framåt. Du leder och samordnar det operativa förvaltningsarbetet i nära samarbete med DevOps- och DevSecOps-resurser samt lösningsarkitekter.
Du har även en viktig roll i samverkan med externa leverantörer kopplade till plattformen och ansvarar för uppföljning, prioritering och samordning av leveranser. Teamet arbetar med ett agilt mindset, där kontinuerlig förbättring är en självklar del av vardagen.
Du kommer att:
• Driva och vidareutveckla förvaltningsplanen för plattformen
• Prioritera och följa upp vidareutvecklingsinitiativ
• Säkerställa att arkitekturprinciper och säkerhetskrav efterlevs
• Ansvara för budgetuppföljning och resursplanering
• Samverka med enhetschef och objektsägare kring mål och prioriteringar
• Samordna och följa upp leveranser från externa leverantörer kopplade till plattformen
• Bidra till att utveckla styrning och arbetssätt inom plattformsområdet
Det här är en roll för dig som vill kombinera struktur med framåtdrift och som motiveras av att bygga långsiktig stabilitet samtidigt som du driver teknisk utveckling.
Din bakgrund och erfarenhet
Vi söker dig som har lätt för att samarbeta och värdesätter långsiktiga relationer. Du är tydlig i din kommunikation, utåtriktad och prestigelös i ditt sätt att arbeta. Rollen kräver att du är strukturerad, självdriven och trygg i att leda både dig själv och andra. Vi ser även att du bidrar till teamet med positiv inställning, engagemang och humor. Uthållighet och tålamod är också viktiga för att trivas i rollen.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vidare har du akademisk examen inom IT/systemvetenskap eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer likvärdig.
Utöver det har du
• Minst 5 års aktuell erfarenhet av IT-förvaltning, plattformsansvar eller motsvarande ledande roll i större organisation
• Minst 3 års erfarenhet av att leda eller samordna team bestående av DevOps engineers, plattformstekniker eller motsvarande specialistroller
• Minst 2 års erfarenhet av praktiskt arbete i miljö med krav på hög tillgänglighet (t.ex. 24/7-drift eller verksamhetskritiska system)
• Dokumenterat ansvar för framtagande och uppföljning av förvaltningsplan, prioritering eller roadmap
• Minst 2 års praktisk erfarenhet av budgetansvar eller ekonomisk uppföljning inom IT
• Minst 2 års praktisk erfarenhet av leverantörsstyrning eller avtalssamverkan
• Erfarenhet av praktisk tillämpning av etablerade ITSM-processer, enligt t.ex. ITIL
• Erfarenhet av arbete enligt etablerad förvaltningsmodell, exempelvis pm3 eller motsvarande
• God kommunikativ förmåga i svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande erfarenheter
• Minst 1-2 års arbete med containerbaserad plattform, t.ex. OpenShift
• Kubernetes i produktionsmiljö
• Praktisk arbetat i CI/CD-verktyg, exempelvis Azure DevOps eller GitLab
• Säkerhetsarbete kopplat till plattform eller DevSecOps
• Samhällskritisk eller regulatoriskt styrd verksamhet
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Sista dag att ansöka är 13 april 2026. Vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev och önskar ditt CV på svenska
• Tjänsten är en tillsvidaretjänst. Provanställning kan bli aktuellt
• Beredskap ingår i tjänsten
• Förmåner | Svenska kraftnät
I den här rekryteringen samarbetar vi med Experis. Kontakta gärna rekryteringskonsult Anki Snis, 070 377 59 69 eller anki.snis@se.experis.com
.
Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät
Individuell
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), http://www.svk.se
9803431