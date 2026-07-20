Förvaltningsledare IT
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2026-07-20
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Vill du bli en del av vår samhällsviktiga och ständigt växande organisation? Vill du ta dig an energiutmaningen och vara med och jobba för ett lysande Sverige? Välkommen med din ansökan till vårt växande team.Publiceringsdatum2026-07-20Om tjänsten
I rollen som Förvaltningsledare IT ansvarar du för den IT-nära förvaltningen av förvaltningsobjektet Verksamhetsstöd. Förvaltningsobjektet stödjer Svenska kraftnäts interna verksamhetsområden såsom HR, Finans, Hållbarhet, Rättsenheten, Registratur, Inköp, Fastighet och Kommunikation. Tillsammans med verksamheten leder och styr du förvaltningsobjektet samt säkerställer en stabil, säker och effektiv IT-leverans som möter verksamhetens behov.
Tjänsten kommer att innefatta att:
Utarbeta förvaltningsplan tillsammans med Förvaltningsledare verksamhet.
Planera, leda och följa upp IT-relaterade förvaltningsaktiviteter enligt beslutad förvaltningsplan.
Bemanna IT-roller på operativ nivå i samråd med berörda resursägare.
Koordinera interna IT-resurser och externa leverantörer.
Delta i prioriteringar av ärenden ur ett IT-perspektiv.
Tätt samarbete med förvaltningsledare verksamhet.
Planera och leda arbetet med riskanalyser och återhämtnings- och kontinuitetsplanering.
Arbeta med ekonomisk planering och uppföljning av kostnader inom förvaltningsobjektet.
Rapportera status, risker och avvikelser till objektstyrgruppen samt Objektägare-IT.
Arbeta med leverantörstyrning och leverantörsavtal.
Du blir en del av en verksamhet där IT har en central roll i utvecklingen och får möjlighet att påverka både förvaltning och vidareutveckling av våra system. Rollen erbjuder goda möjligheter att bidra till förbättrade arbetssätt, effektivisering och digital utveckling, samtidigt som du får utveckla din egen kompetens genom utbildningar, interna initiativ och samarbete med erfarna kollegor.
Du tillhör enheten IT HR och Finans, som ansvarar för IT-stöd till Svenska kraftnäts interna verksamhet inom HR och Finans. Enheten består av cirka 15 medarbetare och arbetar nära verksamheten, interna IT-funktioner och externa leverantörer.
Om dig
Skallkrav
Vi söker dig som är strukturerad, stabil och resultatorienterad med förmåga att driva arbetet framåt. Du är van att ta ansvar, prioritera mellan olika behov och skapa tydlighet i samarbete med verksamhet, IT och externa leverantörer. Du har god kommunikativ förmåga, bygger förtroendefulla relationer och arbetar metodiskt även när förutsättningarna förändras.
Du har en högskole- eller universitetsutbildning inom IT, systemvetenskap, datateknik eller motsvarande kompetens samt erfarenhet inom följande områden:
Minst 3 års aktuell erfarenhet av IT-förvaltning
Minst 5 års aktuell erfarenhet av att leda team inom IT med minst fem medarbetare
Erfarenhet av budgetansvar eller ekonomisk uppföljning
Erfarenhet av leverantörsstyrning eller avtalssamverkan
Erfarenhet av praktisk tillämpning av etablerade ITSM-processer, enligt t.ex. ITIL
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Vi ser det som meriterande om du har arbetserfarenhet av:
Säkerhetsskyddad verksamhet och informationssäkerhetsarbete.
Offentlig verksamhet.
Att ha aktivt bidragit i IT-upphandling, inom offentlig sektor.
Applikationsförvaltning av system inom områden såsom ekonomi, HR och fastighet.
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Sundbyberg
Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
Sista ansökningsdag är den 14 Augusti 2026 . Vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
Tjänsten är en tillsvidareanställning
Förmåner | Svenska kraftnät
I denna rekrytering samarbetar vi med Ada Digital. Vid frågor kontakta rekryteringskonsult Miguel Olivares, miguel.olivares@adadigital.se
. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare hos Svenska kraftnät Maria Sahlen, 010-489 20 27 (mailto:annamaria.hedman@svk.se
). Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010-475 87 72 och Erica Midfjäll, ST, 010-475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet.Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät.https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 31 STOCKHOLM Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
10006452