Uppsala universitet, Avdelningen för universitetsgemensam IT / Datajobb / Uppsala2021-07-01Är du förvaltningsledare och brinner för att vara bryggan mellan verksamhet och IT? Vill du arbeta med kompetenta kollegor i ett brett spektrum av tekniker och verktyg? Då kan du vara den person vi söker till enheten för Förvaltning och Utveckling.Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.Vid universitetsgemensam IT på Uppsala universitet möter teknik och nytänkande gamla traditioner och vår uppgift är att bidra till att skapa fungerande samspel mellan IT och verksamhet. Du får chansen att utvecklas i en organisation som tar tillvara på kompetens, initiativkraft och samarbetsförmåga. Tillsammans är vi en framtidsinriktad IT-organisation som utvecklar tjänster i världsklass och som erbjuder ett efterfrågat och verksamhetsnära IT-stöd.Avdelningen för universitetsgemensam IT arbetar med strategiska IT-frågor och är en serviceorganisation för gemensamma tjänster där uppdraget innefattar infrastruktur, förvaltning, service och support. Den nya avdelningen har omkring 200 anställda uppdelat på sex enheterFör mer information, se: https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/universitetsgemensam-it Arbetsuppgifter: Enheten för förvaltning och utveckling ansvarar för systemutveckling, systemförvaltning, systemadministration och andra linjens användarstöd för många av universitetets centrala tjänster, och vi söker nu en Förvaltningsledare IT som ska leda förvaltningsobjekt med inriktning mot stöd till administrativa funktioner.Som förvaltningsledare IT planerar, leder och följer du tillsammans med förvaltningsledare (verksamhet) upp arbetet inom förvaltningsobjektet, samplanerar med övriga förvaltningsledare och rapporterar löpande till förvaltningsobjektets styrgrupp. Du upprättar årliga förvaltningsplaner och planerar resurser kopplat till årsmålen.I uppdraget ingår att tolka verksamhetens behov av IT-stöd och hur detta kan realiseras i tekniska lösningar inom ramen för förvaltningsobjektet. Du följer också teknikutvecklingen och analyserar hur denna kan komma verksamheten till nytta.Vidare så bidrar du aktivt till förbättring och utveckling av Uppsala universitets anpassade förvaltningsmodell och gemensamma arbetssätt.Kvalifikationskrav:- Flerårig erfarenhet av förvaltningsledning inom IT-området.- Relevant högskoleutbildning inom t.ex. data- och systemvetenskap, eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig- Erfarenhet av att arbeta med externa leverantörer.- Mycket god erfarenhet av IT-leveranser utifrån verksamhetsbehov.- Erfarenhet av förvaltning av standard såväl som egenutvecklade applikationer.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet så som att du är mån om att bygga och bibehålla goda relationer och har ett utpräglat sinne för service och gott bemötande. Vidare har du lätt för att samarbeta, ta initiativ och självständigt ansvara för att driva ditt arbete framåt. Du ska ha förmåga att ha överblick, kunna prioritera och se sammanhang.För att lyckas i rollen behöver du ha en god förmåga och erfarenhet av att omsätta krav i tekniska lösningar. Du behöver också vara kommunikativ med god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.Önskvärt/meriterande i övrigt:- God förståelse kring användning och teknik avseende administrativa system.- Erfarenhet av agila arbetsmetoder.- Erfarenhet av upphandling enligt LOU och arbete enligt krav på arkivregler för myndigheter.- Erfarenhet av modeller som t.ex. PPS och/eller PM3.Lön: Individuell lönesättning.Tillträde: Enligt överenskommelse.Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.Anställningens omfattning: 100 %.Upplysningar om anställningen lämnas av: Gruppchef Tom Sjöström, tom.sjostrom@uu.se , 018-471 7817. (till och med v. 32) eller enhetschef Annika Ohlsson, annika.ohlsson@uu.se , 018-471 7473 (v. 33)Välkommen med din ansökan senast den 23 augusti 2021, UFV-PA 2021/2824.Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.Varaktighet, arbetstid100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning2021-07-01Individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-08-23Uppsala universitet, Avdelningen för universitetsgemensam IT5839887