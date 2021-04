Förvaltningsledare IT - Boverket, IT-enheten - Datajobb i Karlskrona

Boverket, IT-enheten / Datajobb / Karlskrona2021-04-13Boverket är den nationella myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Vi vill bidra till ett hållbart samhälle med bra boende i livskraftiga miljöer. Boverket har sitt huvudkontor placerat i Karlskrona, med ett mindre kontor i Malmö. Idag arbetar cirka 260 personer i myndigheten, bland annat arkitekter, civilingenjörer, ekonomer, jurister, kommunikatörer, planerare och samhällsvetare.2021-04-13Till vår IT-enhet söker Boverket en förvaltningsledare IT som också agerar IT-specialist på ett eller flera IT-system. Vår IT-enhet har det övergripande ansvaret för all IT på Boverket och omfattar så väl användarstöd, systemförvaltning, utveckling som daglig drift av IT-system. Boverket är i en intensiv utvecklingsfas och arbetar aktivt med digitalisering och automatisering av processer.Boverket använder sig av förvaltningsmodellen PM3 och som förvaltningsledare IT hos oss kommer du ha en ledande roll i hanteringen av befintliga förvaltningsobjekt såväl som att etablera förvaltning för nya objekt. Du kommer ha det övergripande ansvaret för förvaltningsobjektets IT-leveranser. Dina arbetsuppgifter med förvaltning består bland annat av planering och uppföljning, rapportering, budgetarbete, utarbeta förvaltningsplan, att vara proaktiv och fånga behoven från verksamheten, koordinering och administration av förvaltningsaktiviteter, kontakt med leverantörer m.m.Våra förvaltningsledare IT arbetar också operativt på teknisk nivå i nära samarbete med utvecklare, testare och driftspersonal. Boverket köper sin systemutveckling av externa leverantörer vilket innebär att du aktivt kommer att arbeta med kravställning, beställningar, uppföljning av SLA etc.Rollen som Förvaltningsledare IT innebär att du är operativt ansvarig för att förvaltningsobjektet stödjer verksamheten. Du arbetar tätt tillsammans med representanter från Boverkets sakverksamhet samt med systemutvecklare (externa leverantörer) och vår IT-driftsorganisation. Boverket driver också nyutveckling i projektform så du kommer också att arbeta med att leda IT-projekt enligt vår projektstyrmodell.Vi söker dig som har aktuell erfarenhet från systemförvaltning och systemutveckling, erfarenhet av att leda team/grupper samt erfarenhet av planering och uppföljning.Det är önskvärt att du har:erfarenhet från verksamhet med utkontrakterad systemutvecklingerfarenhet av kravställning och test inom systemutvecklingerfarenhet av agila arbetssätterfarenhet som projektledareerfarenhet av ekonomisk planering och uppföljningI grunden har du en akademisk utbildning inom systemvetenskap, eller annan utbildning tillsammans med relevant arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig.Du är en utåtriktad person som har initiativförmåga och trivs bra att arbeta både självständigt och i grupp. Du har ett starkt intresse för teknik och kan se både helheter såväl som tekniska detaljer och kan omsätta verksamhetens krav till tekniska lösningar. Vi ser att du är pedagogisk i din kommunikation och har goda kunskaper i svenska och engelska. Du är serviceinriktad och prestigelös med hög social kompetens. Vi lägger stor vikt dessa personliga förmågor.Boverket är en myndighet som ytterst arbetar på uppdrag av medborgarna. Vi söker dig som har en respekt och ödmjukhet inför rollen som statsanställd och ett stort intresse för samhällsfrågor!ÖVRIGTFör att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringsarbetet använder vi ett elektroniskt ansökningsformulär i samarbete med Visma Recruits Offentliga jobb. Vid ansökan kommer dina personuppgifter att hanteras i enlighet med GDPR. Genom din ansökan samtycker du till hanteringen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlig¬hetsprincipen, och kommer att sparas av myndigheten i 2 år efter att rekryteringen avslutats (i enlighet med Riksarkivets föreskrifter om gallring). Har du skyddad identitet, referenser eller liknande du själv bedömer som olämpliga att lämna ut, tag kontakt med ansvarig rekryterare.Inför rekryteringsarbetet har Boverket tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde: Efter överenskommelse Placeringsort: Karlskrona.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-09Boverket, IT-enheten5689412