Förvaltningsledare för Public 360
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2026-06-08
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På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor – migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Förvaltningsledare Public 360 – bygg upp nästa generations informationshantering på Migrationsverket
Vill du leda uppbyggnaden av en helt ny förvaltningsorganisation och samtidigt driva ett av Migrationsverkets viktigaste digitaliseringsinitiativ?
Nu söker vi en senior förvaltningsledare till Public 360 – Migrationsverkets nya dokument- och ärendehanteringssystem. Rollen passar dig som vill kombinera strategiskt ansvar, verksamhetsutveckling och systemnära arbete i en organisation där digitalisering gör verklig skillnad.
Du kommer in i ett tidigt skede och blir en nyckelperson i etableringen av både arbetssätt, struktur och långsiktig förvaltning. Det här är inte en roll där allt redan finns på plats – tvärtom får du möjlighet att påverka hur framtidens informationshantering ska fungera inom en av Sveriges största myndigheter.
Public 360 implementeras initialt för diarieföring och hantering av allmänna handlingar, men lösningen är en viktig del i Migrationsverkets fortsatta utveckling inom dokumenthantering, ärendehantering och digital verksamhetsutveckling.
Om rollen
Som förvaltningsledare ansvarar du för att bygga upp och utveckla förvaltningen av Public 360 tillsammans med verksamhet, teknikfunktioner och externa leverantörer.
Rollen är bred och kombinerar:
strategisk förvaltningsledning
förändringsledning och verksamhetsutveckling
samordning mellan verksamhet och IT
leverantörsstyrning
systemnära arbete och förvaltningsstyrning
Du kommer bland annat att:
etablera och vidareutveckla en hållbar förvaltningsorganisation
driva införande och vidareutveckling av Public 360
samordna arbetet mellan verksamhet, teknik, arkiv, juridik och säkerhet
bygga upp support-, utbildnings- och superuserstruktur
ansvara för dialog med leverantör kring roadmap, vidareutveckling och leveranser
arbeta med budget, prioritering och planering inom förvaltningen
bidra till utvecklingen av framtida digitala arbetssätt och informationshantering på myndigheten
Du får stor möjlighet att påverka både lösning, arbetssätt och riktning framåt.
Läs mer om att jobba med IT hos oss: Jobba med it
Vi söker dig som
Vi söker dig som är drivande, strukturerad och har ett starkt eget ansvarstagande. Du är trygg i att leda arbete framåt även när alla ramar ännu inte är satta.
Du har lätt för att skapa engagemang och samarbeten, och du trivs i roller där du behöver samordna olika perspektiv och få människor att arbeta mot gemensamma mål.
För att lyckas i rollen behöver du också vara kommunikativ, prestigelös och ha förmåga att växla mellan helhetsperspektiv och detaljer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, där god samarbetsförmåga, ansvarstagande och ett gott omdöme i komplexa tekniska miljöer är centralt
Vi tror att du har:
flerårig erfarenhet av förvaltningsledning eller liknande ledande roller
erfarenhet av att arbeta verksamhetsnära i större organisationer
god förståelse för samspelet mellan verksamhet, processer och IT
erfarenhet av leverantörsstyrning och koordinering av flera intressenter
förmåga att skapa struktur, driva förändring och få saker att hända
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Public 360 eller andra dokument- och ärendehanteringssystem
offentlig sektor eller myndighet
informationshantering, diarieföring eller ärendeprocesser
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare
Arbetstider: Kontorstider
Placering: Norrköping, viss flexibilitet bland Migrationsverkets orter kan förekomma
Möjlighet till distansarbete: Ja, delvis utifrån verksamhetens behov
Tillträde: Enligt överenskommelse
Förmåner & villkor: Läs om våra anställningsförmåner här.
Sista ansökningsdatum: Vi gör urval löpande men vi vill ha din ansökan senast den 5 Juli
Vill du veta mer
Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef längre ned.
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På arbetsgivarverket.se kan du läsa mer om vad det innebär.
Du behöver inte bifoga något personligt brev med din ansökan, men vi önskar att du svarar så tydlig och
utförligt som möjligt på urvalsfrågorna för att vi ska kunna göra en rättvis bedömning av din erfarenhet om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: Frågor och svar om att söka jobb på Migrationsverket
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner.
Migrationsverkets behandling av personuppgifter
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163), https://www.migrationsverket.se
Slottsgatan 82 (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen Kontakt
Teodor Axén teodor.axen@migrationsverket.se 0733617384 Jobbnummer
9953702