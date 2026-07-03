Förvaltningsledare
Sigtuna kommun, Enheten för kvalitet och verksamhetsstöd / Datajobb / Sigtuna Visa alla datajobb i Sigtuna
2026-07-03
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Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en prestigelös och nytänkande kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
På samhällsbyggnadskontoret arbetar cirka 200 personer med uppgiften att göra Sigtuna kommun till en attraktiv, levande och trygg plats att bo och verka i. Vi planerar nya bostads- och verksamhetsområden. Vi projekterar och bygger gator och ledningar för vatten och avlopp. Vi tar hand om parker och skogar samt skolgårdar, förskolegårdar och lekplatser. Vi arbetar med trafikfrågor, parkeringsövervakning, renhållning och mycket mer. Vi har hand om myndighetsutövningen och utövar tillsyn och kontroll samt utfärdar tillstånd inom våra områden. Vi satsar på våra medarbetare genom såväl goda resurser för kompetensutveckling som gemensamma aktiviteter. Sigtuna kommun är en expansiv kommun med ett omfattande bostadsbyggande, många företagsetableringar och satsningar i det offentliga rummet.
Stabsavdelningen på samhällsbyggnadskontorets ansvarar för de övergripande stöd och ledningsprocesserna samt kommunens informationssystem (GIS) med mättjänster. Avdelningen består av två enheter, enheten för kvalitet och verksamhetsstöd och geodataenheten.
Denna tjänst är placerad på enheten för kvalitet och verksamhetsstöd som ansvarar för kontorets övergripande planerings- och uppföljningsarbete, kvalitetsutveckling, digitalisering och systemförvaltning, informationshantering, kommunikation, administration, avtals- och upphandlingsfrågor, samt registratur och nämndadministration.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Tjänsten som förvaltningsledare är omväxlande och har stor bredd. Du kommer få möjlighet att leda och utveckla våra digitala system, e-tjänster och plattformar. Du kommer ha en nyckelroll i att säkerställa att verksamheternas system fungerar som stöd till verksamheterna och att dessa utvecklas i rätt riktning. Stort fokus ligger på systemförvaltning, digitalisering och säker informationshantering.
Du ansvarar bland annat för:
• Behovsinventering och att säkerställa att systemen stödjer verksamheternas behov
• Bidra och eller leda arbete med digitalisering och verksamhet-/ systemutveckling
• Samordna, ta fram och revidera samhällsbyggnadskontorets systemförvaltarplan, inklusive avtalsuppföljning och licenser.
• Vara kontaktpersonen och ha dialog med och mellan verksamheterna, kommunens digitalisering och IT-enhet samt leverantörerna
• Säkerställa att information hanteras korrekt och säkert, GDPR, IHP, Klassa
• Bidra vid upphandlingar, exempelvis kravspecifikation
• Delaktig i arbetet med riskanalyser
• Vidareutveckla och förvalta processer och rutiner, säkerställa dokumentation och att eventuella instruktioner och rutiner finns på plats
• Omvärldsbevakning inom området
• Utbildning eller samordna utbildning vid behov
Du kommer arbeta nära chefer och medarbetare i verksamheterna, digitaliserings och IT enheten och leverantörerna samt dina kollegor på enheten för Kvalitet och verksamhetsstöd.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Högskoleexamen inom relevant område (eller annan erfarenhetsnivå som arbetsgivaren bedömer likvärdig)
• Dokumenterad erfarenhet av förvaltning av IT, systeminförande och systemutveckling
• Erfarenhet av GDPR och informationssäkerhet
• God svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet som ledare eller delprojektledare.
• Erfarenhet av upphandling och kravspecifikationer
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Det är en roll där du möter många olika roller och funktioner och där du behöver vara lösningsorienterad. Vi tror att ett gott bemötande, ett pedagogiskt förhållningssätt och god samarbetsförmåga är avgörande för hur du kommer lyckas. Du behöver även ha en analytisk förmåga och kunna planera, strukturera och samordna arbete på lång som kort sikt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Denna tjänst kan komma att säkerhetsklassas utifrån det ämbete som frågorna utgör.
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun!https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333110". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna Kommun
(org.nr 212000-0225)
195 85 MÄRSTA Arbetsplats
Sigtuna kommun, Enheten för kvalitet och verksamhetsstöd Kontakt
se www.sigtuna.se/fackligaforetradare
Facklig företrädare +46859126000 Jobbnummer
9992213