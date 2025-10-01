Förvaltningskontoret förstärks med administrativ chef 50%
Mölndals kommun / Chefsjobb / Mölndal Visa alla chefsjobb i Mölndal
2025-10-01
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mölndals kommun i Mölndal
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Utbildningsförvaltningen i Mölndals stad ansvarar för gymnasium, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning, studie- och yrkesvägledning, kommunal yrkeshögskola och det kommunala aktivitetsansvaret. Vår vision är att vara en ledande utbildningsaktör med ett attraktivt utbud av hög kvalitet. Det innebär att utveckla ett modernt och konkurrenskraftigt gymnasie- och vuxensegment samt en yrkeshögskola i nära samverkan med lokalt och regionalt arbetsliv. Ett av våra viktigaste uppdrag är också att skapa möjligheter för unga vuxna att etablera sig på arbetsmarknaden.
Våra verksamheter har vuxit kraftigt de senaste åren och fortsätter att växa. I samband med det ökar också behovet av stöd och samordning. Inom förvaltningskontoret har vi samlat stöd- och utvecklingsfunktioner som ekonomi, inköp, IT, dataskydd, administration, fastighetsfrågor, säkerhetsfrågor och verksamhetsutveckling. Förvaltningskontoret ansvarar även för att verkställa uppdrag från nämnd samt att hantera administrativa processer som elevadministration och uppföljning av statsbidrag.
För att bli mer effektiva i vårt arbete förstärker vi nu förvaltningskontoret med ytterligare en administrativ chef.Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Som administrativ chef ska du stärka det administrativa stödet till staden och förvaltningens enheter. I uppdraget ingår ansvar för flera olika funktioner vilket ställer krav på ledarskapet att samordna, utveckla och stötta dessa funktioner när mål och ansvarsområden varierar.
Inom förvaltningskontoret kommer uppdrag och ansvarsområden att delas mellan två administrativa chefer. Det nya ansvarsområdet omfattar ekonomistyrning, uppföljning och projektstyrning. I rollen som administrativ chef på förvaltningskontoret kommer du att driva frågor om stöd och samordning i nära samarbete med den nuvarande administrativa chefen.
Uppdraget ställer höga krav på förmågan att samverka och att leda tillsammans med andra för att skapa effekt och resultat för våra elever, invånare och våra verksamheter.
Som administrativ chef ingår du i utbildningsförvaltningens ledningsgrupp och rapporterar till förvaltningschef.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill vara med och utveckla vårt nya förvaltningskontor och som har erfarenhet och kompetens inom ekonomistyrning i offentlig förvaltning. Du har tidigare erfarenhet av att leda och samordna stödfunktioner till kärnverksamhet och är medveten om de friktionsområden som kan uppstå däremellan. Du är positiv, engagerad och drivande med genuint intresse för utbildning och utbildningsfrågor.
I rollen som ledare är du trygg, tydlig och lyhörd. Du är resultatorienterad och har skaffat dig verktyg för att avgöra vilka insatser som skapar tydliga effekter. Vi tror att du ställer höga krav på dig själv och din omgivning för att arbetet ska bli effektivt. I dina tidigare roller är du van att leda din organisation mot uppsatta mål.
Dina personliga egenskaper blir avgörande för att lyckas i rollen.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringstiden.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta berör alla anställda som arbetar eller befinner sig i lokaler med elever under 18 år. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280556". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals kommun
(org.nr 212000-1363) Arbetsplats
Mölndals stad, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Förvaltningschef
Jens Holm jens.holm@molndal.se 031-315 10 00 Jobbnummer
9534542