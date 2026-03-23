Förvaltningsjurist till Äldreförvaltningen
Stockholms kommun / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2026-03-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Äldreförvaltningen ansvarar för kommunövergripande frågor rörande äldreomsorg, samt för att i dialog med stadsdelsnämnderna samordna, utveckla och följa upp äldreomsorgen i staden.
2050 har antalet stockholmare över 65 år fördubblats jämfört med idag. Äldreomsorgens kvalitet ska öka, fler äldreboenden byggas, digitaliseringens möjligheter tas tillvara, medarbetarna bli fler och kunna mer. Mycket av detta samordnar och leder äldreförvaltningen, Stockholms stads fackförvaltning för äldreomsorgen.
Söker du en självständig roll där du som jurist stöttar en verksamhet med stor betydelse för samhället? Som förvaltningsjurist hos oss får du ett brett och ansvarsfullt uppdrag, där du arbetar nära chefer och medarbetare inom hela förvaltningen. Du växlar mellan snabba rådgivningsfrågor och mer komplexa utredningar, i en varierad vardag där du behöver sätta dig in i verksamhetens behov och bidra med tydliga, välavvägda juridiska lösningar.
Välkommen till oss
Administrativa avdelningen arbetar förvaltningsövergripande med att ge stöd och utveckla processer inom HR, ekonomi, verksamhetsplanering, nämnd, juridik, upphandling och inköp, registratur och arkiv, lokalfrågor samt förvaltningsövergripande administration. Avdelningen kommer fr o m 1 september att bestå av två enheter, enheten för HR och kansli samt enheten för ekonomi och inköp. I denna roll kommer du tillhöra enheten för HR och kansli med fem engagerade medarbetare med uppdrag inom verksamhetsområdena HR, nämnd, registratur, juridik, lokaler och administration.
Din roll
Som förvaltningsjurist arbetar du både strategiskt och operativt och stöttar i förvaltningens samtliga verksamhetsområden. De juridiska frågeställningarna är främst utifrån offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen, kommunallagen, socialtjänstlagen, lagen om offentlig upphandling och lagen om valfrihetssystem. Arbetet är fritt och självständigt och kräver förmåga att självständigt driva arbetet framåt och prioritera behov. Din vardag är en blandning av snabba frågor och mer omfattande utredning och tvisteärenden. Från stöd vid utlämnade av allmänna handlingar och sekretessprövning till stöd vid beslut om att godkänna leverantörer i valfrihetssystemet, yttranden till domstol etc. Du samverkar med stadsledningskontorets juridiska avdelning vid förhandlingar i allmän domstol och i de fall du behöver rådgöra och förankra din juridiska rådgivning.
Exempel på arbetsuppgifter
• rättsliga utredningar och rådgivning kopplade till förvaltningens verksamheter
• vara delaktig i framtagande av styrdokument, riktlinjer och rutiner
• vara delaktig i arbete med ärenden som prövas i förvaltningsdomstolarna
• inhämta, analysera och bedöma underlag samt skriva fram underlag för beslut
• samverka med enheterna med ett juridiskt perspektiv i upphandlingar och avtal
• granska och skriva egna tjänsteutlåtanden till nämnd
• stötta handläggare som hanterar funktionsbrevlåda med frågor som rör enskilda ärenden
• stöd till handläggare vid begäran om allmän handling och sekretessprövning.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
• juristexamen/juristkandidatexamen
• flerårig erfarenhet av arbete som jurist i en konsultativ och rådgivande roll
• flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom kommunal eller annan offentlig verksamhet, alternativt i en roll där du har arbetat nära offentlig sektor och därigenom förvärvat motsvarande kunskap
• goda kunskaper i lagstiftning inom offentlig förvaltning (förvaltningslagen, kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen), tillämpning och praxis
• mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av
• socialtjänstlagen (SoL)
• lagen om valfrihetssystem (LOV)
• lagen om offentlig upphandling (LOU)
• processerfarenhet i förvaltningsdomstol alternativt allmän domstol.
Personliga förmågor och färdigheter
Du är strukturerad och har en mycket god förmåga att planera, prioritera och organisera ditt arbete för att leverera med kvalitet inom givna tidsramar. Samtidigt är du flexibel och kan snabbt omprioritera när förutsättningar förändras, och trivs i en roll där tempot växlar mellan snabba frågeställningar och mer omfattande utredningar.
Du är nyfiken och lösningsorienterad, med förmåga att sätta dig in i verksamhetens behov och ge tydlig, relevant och verksamhetsanpassad juridisk rådgivning - både i det dagliga arbetet och i mer komplexa, strategiska frågor. Du är trygg i din yrkesroll, gör självständiga och välavvägda bedömningar och inger förtroende genom ett tydligt, professionellt och pedagogiskt förhållningssätt. Du har förmåga att lyfta blicken, se helheter och bidra med ett strategiskt perspektiv. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och motivation för tjänsten.
Din ansökan och rekryteringsprocessen
För att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll behöver du inte bifoga ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Ansökan ska vara på svenska. I denna rekryteringsprocess kommer arbetspsykologiska tester att användas.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1625".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142)
Stockholms stad, Äldreförvaltningen, Administrativa avdelningen
Anna Klamfelt, Rekryteringskonsult anna.klamfelt@stockholm.se 08-50811725
9814815