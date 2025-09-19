Förvaltningshandläggare vikariat
Länsstyrelsen i Västernorrlands län / Administratörsjobb / Härnösand Visa alla administratörsjobb i Härnösand
2025-09-19
, Mark
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen i Västernorrlands län i Härnösand
, Kramfors
eller i hela Sverige
Länsstyrelsen är en mångsidig myndighet med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Vi arbetar för hållbar utveckling i hela länet och för att genomföra de uppdrag vi får från riksdag och regering så klokt och effektivt som möjligt. Hos oss gör du stor samhällsnytta.
Vi erbjuder dig en bra arbetsmiljö med stimulerande och utmanande arbetsuppgifter. Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling för alla medarbetare. Vi har flexibla arbetstider och arbetssätt för att kunna skapa bra förutsättningar att förena arbetsliv och privatliv.
Västernorrlands län har en storslagen natur och består av både kust och inland. Länsstyrelsen finns i Härnösand, mellan Sundsvall och Örnsköldsvik. Vi har goda pendlingsmöjligheter, både längs kusten och inåt landet. I dag arbetar cirka 260 medarbetare hos oss. Landshövding Carin Jämtin är chef för Länsstyrelsen Västernorrland.
Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på www.lansstyrelsen.se/vasternorrlandPubliceringsdatum2025-09-19Beskrivning
Samhällsbyggnadsenheten ansvarar för frågor inom bostadsförsörjning, bostads- och energibidrag, klimatanpassning, kulturmiljö, samhällsplanering, prövning av överklaganden, juridiska konsultationer, administration av allmänna val och tillståndsgivning inom olika områden.
Sakområdena omfattar både övergripande utvecklings- och samordningsuppdrag, såväl som mer specifika uppdrag och löpande ärendehandläggning. Den aktuella tjänsten kommer tillhöra sakområdet förvaltning.Dina arbetsuppgifter
Som förvaltningshandläggare kommer du att handlägga olika typer av förvaltningsärenden. Arbetsuppgifterna är varierande och spänner över skilda ämnesområden. Exempel på de områden som ingår i arbetsuppgifterna är beslut om delgivningar och efterträdarval, förordnanden samt olika typer av trafikärenden.
Arbetet är författningsstyrt och bedrivs både självständigt och i grupp. Du kommer att ha mycket kontakter med externa parter och allmänhet. Vi ser gärna att du deltar aktivt i vårt interna utvecklingsarbete och i länsstyrelsernas nätverk. I vårt arbete är god service och rättssäkerhet viktigt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom det samhällsvetenskapliga området, gärna med inriktning mot juridik eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig.
Du ska ha erfarenhet från arbete inom offentlig sektor. Meriterande är om du arbetet med ärendehandläggning. Har du kunskaper inom något eller några av de områden som vi hanterar är det meriterande. Det är viktigt att du kan och trivs med att tillgodogöra dig och tillämpa lagtext.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Du kommer att arbeta självständigt med din handläggning så det är viktigt att du är självgående och tar ansvar för din uppgift. Du arbetar strukturerat och serviceinriktat, är noggrann och tydlig i ditt förhållningssätt samt bidrar till ett gott och öppet arbetsklimat. Du har en god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.Övrig information
Länsstyrelsen tillämpar kompetensbaserad rekrytering. Som ett led i detta kan arbetsprov komma att tillämpas. För att arbeta hos oss måste du dela länsstyrelsens värdering om alla människors lika värde.
Som en del av vår rekryteringsprocess gör vi bakgrundskontroller på den som kommer att erbjudas en tjänst hos oss. För att underlätta detta arbete vill vi att du laddar upp relevanta underlag redan när du söker tjänsten hos oss. Du kan läsa mer om bakgrundskontroller på vår webbplats: https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html
Hos oss på länsstyrelsen är vissa befattningar placerade i säkerhetsklass. Det kan innebära att en säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Vid tillsvidareanställning blir du automatiskt krigsplacerad hos oss. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-6427-2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Västernorrlands län
(org.nr 202100-2445) Arbetsplats
Länsstyrelsen Västernorrland Kontakt
Viveka Sjödin 0611-349078 Jobbnummer
9517161