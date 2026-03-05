Förvaltningsekonom till HSB Norra Götaland
2026-03-05
HSB är en medlemsägd bostadsorganisation. Vi är Sveriges ledande företag inom förvaltning och byggande av bostadsrätter. HSB Norra Götaland förvaltar cirka 18 000 bostadsrätter och 280 bostadsrättsföreningar. Utöver våra medlemsföreningar har vi även en rad privata bostadsrättsföreningar och fastighetsägare som nöjda kunder. Vi förvaltar också ett eget fastighetsbestånd på 1100 lägenheter samt kommersiella lokaler. I tjänsteutbudet ingår fastighetsservice, fastighetsekonomi, entreprenad och teknik.
Vill du arbeta nära kund, ta ett helhetsansvar och bidra till en trygg och långsiktigt hållbar förvaltning och ekonomisk stabilitet för våra kunder? Nu söker vi en engagerad och driven förvaltningsekonom till HSB Norra Götaland med placering i Skara.
Hos oss får du en central roll i den ekonomiska förvaltningen och fungerar som ett kvalificerat stöd till våra kunder i både strategiska och löpande frågor. Genom din kompetens och ditt engagemang bidrar du till välfungerande och hållbara verksamheter där ekonomi, struktur och kvalitet går hand i hand. Du är en strategisk partner i ekonomiska frågor och ger våra kunder stöd som skapar förutsättningar för god planering, trygga beslut och en stabil utveckling över tid.
Om rollen Som förvaltningsekonom arbetar du med ekonomisk och administrativ förvaltning, huvudsakligen för bostadsrättsföreningar. Du har eget kundansvar och är ett viktigt stöd till styrelser och andra intressenter i ekonomiska frågor.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Löpande redovisning
Bokslut och årsredovisning
Budgetarbete och prognoser
Moms-, skatte- och deklarationsarbete
Ekonomisk uppföljning och analys
Ekonomisk planering och rådgivning
Du arbetar nära både kollegor och kunder och förväntas bidra aktivt till utveckling och förbättring av våra arbetssätt. Med ett konstruktivt och lösningsorienterat förhållningssätt identifierar du förbättringsmöjligheter inom ditt verksamhetsområde.
Vem är du? Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och har ett starkt kundfokus. Du trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du uppskattar samarbete och dialog med både interna och externa kontakter.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har eftergymnasial utbildning inom företagsekonomi/redovisning eller motsvarande
Har erfarenhet av arbete inom ekonomi och redovisning
Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Är flexibel och kan hantera flera uppgifter parallellt
Har lätt för att se helheten och omsätta analys till åtgärd
Innehar B-körkort
Erfarenhet av ekonomisk förvaltning är meriterande. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din förmåga att bygga förtroendefulla relationer.Publiceringsdatum2026-03-05Övrig information
Tillsvidareanställning på 100 % (provanställning tillämpas)
Placering i Skara
Tillträde enligt överenskommelse
En arbetsplats där samarbete, utveckling och kundnytta står i centrum
Vi intervjuar löpande och kan komma att tillsätta tjänsten före sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan senast den 25 mars.
Kontakt Affärsområdeschef, administration och ekonomi Telefonnummer: 010-442 44 10 Facklig representant, Unionen Telefonnummer: 010-442 44 74 Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HSB Riksförbund Ekonomisk Fören
, https://jobb.hsb.se
Järnvägsgatan 16 (visa karta
)
532 30 SKARA Arbetsplats
