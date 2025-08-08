Förvaltningsekonom till Barn- och utbildningsförvaltningen
Falkenbergs kommun, Barn och utbildningskansliet / Företagsekonomjobb / Falkenberg Visa alla företagsekonomjobb i Falkenberg
2025-08-08
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
I Falkenbergs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska nå målen med utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet. För att nå dit har vi en gemensam och tydlig riktning i vårt arbete kallad Utbildning Falkenberg.
Vill du vara med och påverka hur resurser används inom Falkenbergs kommuns största förvaltning?
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad förvaltningsekonom till barn- och utbildningsförvaltningen en roll med stort ansvar och goda möjligheter att utveckla både dig själv och vår verksamhet.Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Som förvaltningsekonom arbetar du nära förvaltningsledningen och har en nyckelroll i det ekonomiska arbetet. Du bidrar med analyser, planering och uppföljning, och stöttar våra chefer och beslutsfattare i ekonomiska frågor. Du hjälper också till att utveckla och effektivisera våra ekonomiprocesser och är en viktig länk mellan verksamhet och politik.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Upprätta budget och bokslut samt följa upp ekonomi för hela förvaltningen
• Samordna det gemensamma arbetet inom ekonomifunktionen
• Göra ekonomiska analyser och rapportera resultat och trender
• Stötta ledningsgruppen och verksamhetschefer med beslutsunderlag och ekonomisk rådgivning
• Hålla i presentationer och föredragningar för politiska nämnder och andra delar av organisationen
• Bidra till att utveckla vår ekonomistyrning och samordna ekonomiarbetet enligt kommunens styrmodell
• Samarbeta med andra avdelningar för att säkra ett effektivt ekonomiskt flödeOm företaget
Ekonomifunktionen består av fem medarbetare och är en del av förvaltningens centrala administration med totalt 18 personer. Ekonomifunktionen samarbetar tätt och stöttar varandra i det gemensamma uppdraget. Vi har det övergripande ansvaret för ekonomin inom hela barn- och utbildningsförvaltningen från förskola till vuxenutbildning, inklusive arbetsmarknadsinsatser. Barn- och utbildningsnämndens totala budget är 1,4 miljarder kronor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Högskoleutbildning inom ekonomi
• Några års erfarenhet från liknande befattning, gärna inom offentlig sektor
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Goda kunskaper i Excel och gärna erfarenhet av beslutsstödsystem
• Förmåga att arbeta strukturerat, strategiskt och lösnings orienterat
• B-körkort är ett krav
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av kommunal ekonomi
• Kunskap om lagar och regler inom barn- och utbildningsområdet, t.ex. bidragsregler
Som person är du:
• Analytisk och strukturerad, med förmåga att se helheten
• Kommunikativ och pedagogisk du kan förklara ekonomi på ett tydligt sätt
• Självständig, ansvarstagande och trygg i att fatta beslut
• Initiativtagande och bra på att samarbeta över professionsgränser
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du kommer att spela en viktig roll i vårt team och vara ett stöd för många och därför är din samarbetsförmåga och kommunikativa styrka avgörande.
Låter det intressant?
Välkommen med din ansökan, hos oss får du både utmaning och möjlighet att göra skillnad!
ÖVRIGT
Intervjuer planeras att genomföras den 10 och 15 september.
Det kan bli aktuellt att göra ytterligare urval av kandidater för djupintervju, som planeras till den 24 och 26 september
Utbildningsintyg/examensbevis ska bifogas ansökan.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
