Förvaltningschef till Röda Korsets Högskola
Experis AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2025-12-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Röda Korsets Högskola är en av Sveriges mest attraktiva högskolor inom sjuksköterskeutbildning och utbildar sedan 1867 högt ansedda och eftertraktade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Med människan i centrum och utblick mot världen erbjuder vi ledande utbildning och forskning inom omvårdnad. Idag är vi ett modernt lärosäte med global profil, där omkring 70 medarbetare tillsammans utbildar cirka 1000 studenter.
Som förvaltningschef får du möjlighet att bidra till utvecklingen av en högskola som kombinerar akademisk kvalitet med en global profil och ett tydligt samhällsfokus i allt från utbildning till forskning och samverkan.
Vi finns i ljusa, moderna lokaler på Campus Flemingsberg, söder om Stockholm, där vi verkar sida vid sida med bland andra Karolinska Institutet, KTH och Södertörns högskola. Läget möjliggör nära samverkan, tvärprofessionellt utbyte och goda kommunikationer - med endast 19 minuters resväg från Stockholm City. Läs mer på www.rkh.se.
•
Om uppdraget
I rollen ingår du i en chefsgrupp bestående av tre personer som tillsammans ansvarar för ledning och utveckling av verksamhetsstödet. Gruppen arbetar tätt ihop och bygger på en prestigelös och tillitsfull kultur där samspel är en nyckelfaktor för framgång. För att trivas här behöver du uppskatta att samarbeta, bidra till helheten och aktivt söka gemensamma lösningar i det dagliga ledarskapet.
Som förvaltningschef får du ett centralt och mångfacetterat uppdrag där du leder det gemensamma verksamhetsstödet och bidrar till helheten i högskolans arbete. Du har ansvar för både medarbetare och verksamhet och ingår i ledningsrådet tillsammans med rektor och övriga nyckelfunktioner. Rollen innebär att samordna, utveckla och säkra ett kvalificerat administrativt stöd till utbildning, forskning och samverkan.
Verksamhetsstödet omfattar bland annat funktioner som ekonomi, studieadministration, IT och digitalisering, internationalisering samt lokaler och infrastruktur. Du har en viktig roll i att skapa tydlighet, god samverkan och gemensamma arbetssätt mellan dessa områden samt att se till att stödet bidrar till verksamhetens övergripande mål.
Hos oss blir du en viktig del av ett sammanhang där akademisk kvalitet, samhällsnytta går hand i hand i en organisation som vilar på Röda Korsets grundprinciper. Du får arbeta nära verksamheten, i en organisation där beslutsvägarna är korta och där idéer snabbt kan omsättas i handling. Samtidigt finns ett tydligt uppdrag att ständigt förbättra och anpassa processer och strukturer så att de möter verksamhetens behov på ett effektivt och professionellt sätt.Publiceringsdatum2025-12-15Profil
Vi söker dig som är en trygg och relationsorienterad ledare med god organisatorisk förmåga och starkt engagemang för utbildningens och forskningens förutsättningar. Du är en engagerad, kommunikativ, analytisk och lyhörd person som har lätt för att bygga tillit, skapa tydlighet och leda genom andra. Du trivs i en roll där du får bidra både strategiskt och operativt, och har förmåga att identifiera behov, föreslå förbättringar och säkerställa att det administrativa stödet håller hög kvalitet och är väl samordnat.
Vi söker dig som har:
* Akademisk examen inom relevant område
* Gedigen erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete inom högskole- eller universitetssektorn
* Flerårig chefserfarenhet med personal- och budgetansvar
* Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och god förmåga i engelska
* Erfarenhet av att driva utveckling av processer, metoder och system
Meriterande är:
* Erfarenhet från att leda en grupp med flera olika specialistroller
* Erfarenhet av förändringsarbete och verksamhetsutveckling
* Erfarenhet från internationella sammanhang
* Erfarenhet av juridiskt arbeteSå ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar Röda Korsets Högskola med Jefferson Wells. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Katarina Thomasson på 070-231 28 05 eller katarina.thomasson@jeffersonwells.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående, dock senast den 7 januari. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2d80046d-356e-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Röda Korsets Högskola Kontakt
Katarina Thomasson Katarina.Thomasson@jeffersonwells.se +46702312805 Jobbnummer
9645783