Förvaltningschef Samhällsförvaltningen i Härnösands kommun
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Chefsjobb / Härnösand Visa alla chefsjobb i Härnösand
2026-07-01
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Om kommunen
Vill du leda samhällsutvecklingen i en kommun där du verkligen ser resultatet av ditt arbete?
Härnösands kommun söker nu en strategisk och engagerad förvaltningschef som vill ta ett helhetsansvar för samhällsbyggandet i Härnösands kommun där stora investeringar, utvecklingsprojekt och framtidsfrågor står högt på agendan.
Härnösands kommun är en organisation med korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka. Just nu befinner vi oss i en expansiv fas med omfattande investeringar inom infrastruktur och samhällsbyggnad.
Vi är stolta över:
• En välfungerande organisation med god ekonomisk kontroll
• Höga resultat i nationella servicemätningar
• Ett starkt fokus på samarbete och helhet i hela kommunen
Hos oss blir du en del av en ledningskultur som präglas av tillit, samarbete och gemensamt ansvar.
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.
Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.
Härnösand är en del av Höga Kusten med världsarvsnaturen ständigt närvarande. Här har vi havet mitt i staden. Stoltheten för vår plats är stor och gemenskapen stark. Skaparkraften ger innovativa företag och ett förenings- och kulturliv som lever på bredden och levererar på höjden. I Härnösand finns tid för upplevelser tillsammans.
Samhällsförvaltningen i Härnösand har cirka 150 medarbetare och är en av fyra förvaltningar. Härnösands kommun, med ca 2000 medarbetare inom olika yrken, strävar efter att erbjuda god och hållbar service till invånare och besökare. Jämställdhet, mångfald och långsiktigt hållbara arbetsvillkor är centrala i vår kultur.
Kommunen erbjuder
• En nyckelroll med stor påverkan på kommunens utveckling
• Pågående och planerade investeringar i samhällsbyggnad
• En organisation där du ser konkret resultat av ditt arbete
• En stark och samarbetsinriktad ledningsgrupp
• Möjlighet att utvecklas som ledare i en kommun med höga ambitionerPubliceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Som förvaltningschef är du en nyckelperson i kommunens utveckling och leder arbetet inom samhällsförvaltningen som är en verksamhet med cirka 150 medarbetare inom:
• Plan- och bygg
• Teknik och gata
• Miljö
• Fritid
• Kost
• Trafik
Du leder förvaltningen genom dina verksamhetschefer och ansvarar för att omsätta politiska mål till konkreta resultat i verksamheten. Rollen innebär ett tydligt strategiskt fokus tillsammans med ett närvarande och möjliggörande ledarskap.
Du ingår i kommunledningsgruppen där du med ett helhetsperspektiv och kommunens bästa i fokus deltar i strategiska beslut och arbetar för att skapa långsiktigt värde för hela organisationen.
Du ansvarar för att:
• Leda, styra och utveckla förvaltningen mot politiska mål och budget
• Säkerställa god ekonomisk hushållning och verksamhetsstyrning
• Leda och utveckla din ledningsgrupp genom ett chef över chefer perspektiv
• Inspirera och främja en medarbetarkultur som präglas av högt engagemang, en servicenivå i toppklass, yrkesstolthet och kontinuerlig utveckling
• Driva strategisk utveckling inom samhällsbyggnad, inklusive större infrastrukturprojekt
• Säkerställa rättssäkerhet och kvalitet i myndighetsutövning
• Företräda förvaltningen i dialog med medborgare, näringsliv, media och politik
• Bidra aktivt till kommunens samlade utveckling i kommunledningsgruppenProfilKvalifikationer
• Akademisk utbildning inom relevant område
• Minst 5 års erfarenhet av kvalificerat chefsuppdrag
• Erfarenhet av att leda chefer
Meriterande
• Erfarenhet av att ha arbetat som chef i politiskt styrd organisation
• Erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete
• Erfarenhet av myndighetsutövning
• Erfarenhet av mediehantering och kriskommunikation
Ditt ledarskap
Vi söker dig som är en strategisk och möjliggörande ledare med förmåga att skapa resultat genom andra.
Du har särskilt stark förmåga inom:
• Helhetssyn – du ser till kommunens bästa och förstår komplexa samband
• Personlig mognad – du är trygg, stabil och hanterar pressade situationer professionellt
• Gott omdöme – du gör väl avvägda beslut även i känsliga frågor
• Samarbete – du bygger starka relationer och tar ansvar utanför eget område
Du trivs i en roll där du behöver balansera olika intressen, hantera offentligt tryck och samtidigt skapa tydlig riktning och framdrift.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Härnösands kommun med Clockwork Bemanning och Rekrytering. För frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Andreas Christiansen på e-post andreas.christiansen@clwork.se
Fackliga företrädare, kommunens växel: 0611-34 80 00
Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller funderingar kring rollen. Urvalet sker löpande.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Slutintervjuer med arbetsgivaren planeras ske 31 augusti samt 1-2 september.
Om rekryteringsprocessen
För att bli aktuell för anställning ska du vid intervjutillfället kunna:
• Visa giltig ID-handling
• Vid behov uppvisa kopia av betyg eller examensbevis
• Styrka att du har rätt att arbeta i Sverige genom att uppvisa giltigt arbetstillstånd
• Vid behov uppvisa giltigt körkort
• Vid behov uppvisa giltig yrkeslegitimation
För vissa tjänster behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan
anställning kan bli aktuell. Du kan läsa mer om vilka verksamheter som omfattas på Polismyndighetens webbplats. Vid vissa tjänster genomförs en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagstiftningen. Om du blir aktuell för en sådan tjänst ska du genomgå och godkännas vid säkerhetsprövning.
För vissa befattningar kan svenskt medborgarskap vara ett krav.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig att skicka in din ansökan via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt.
Har du skyddad identitet, vänligen kontakta ansvarig rekryterare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325)
Vasagatan 6B (visa karta
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903 29 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härnösands kommun Kontakt
Andreas Christiansen andreas.christiansen@clwork.se 0733-51 27 46 Jobbnummer
9986773