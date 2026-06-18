Förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen
Vaggeryds kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen / Chefsjobb / Vaggeryd Visa alla chefsjobb i Vaggeryd
2026-06-18
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Drivs du av kultur- och fritidsfrågor, har god kompetens och erfarenhet inom området och vill vara med och föra vår förvaltning framåt? Läs då vidare och sök rollen hos oss som kultur- och fritidschef!
Om arbetsplatsen
Vaggeryds kommun är en plats med två levande tätorter. Omgivna av det småländska landskapets skogar och landsbygd erbjuder kommunen en attraktiv miljö för både arbete och vardagsliv. Det strategiska läget mellan Jönköping och Värnamo bidrar till att kommunen växer. Som medarbetare hos oss är du en viktig del av denna utveckling. Tillsammans skapar vi god service för våra invånare och bygger ett samhälle där engagemang, ansvar och möjligheten att göra verklig skillnad står i centrum.
Kultur- och fritidsförvaltningen bedriver verksamheter inom bibliotek, kulturskola, sim- och sporthall, öppen ungdomsverksamhet och är engagerade i det försvarshistoriska museet Miliseum. I förvaltningen arbetar vi för att tillgodose Vaggeryds kommuns invånare med ett brett kultur-, fritids-, idrotts- och friluftsliv. En central del i arbetet är stöd till och samverkan med kommunens många föreningar och ideella organisationer.
Arbetsuppgifter
Att vara förvaltningschef inom kultur- och fritidsförvaltningen innebär fantastiska möjligheter att driva förvaltningens utveckling för att göra skillnad för våra medborgare och medarbetare. Som förvaltningschef arbetar du för kultur- och fritidsnämnden och huvuduppdraget är att utveckla alla verksamheter, på kort och lång sikt utifrån uppsatta mål. Du ansvarar för att politiska beslut verkställs, samt är en länk mellan politik och tjänstepersoner vilket kräver arbete i nära dialog med den politiska nivån.
I rollen är kommundirektören är din närmsta chef och du ingår i kommunens ledningsgrupp som samverkar kring kommunövergripande och gemensamma frågor.
Du är förvaltningens ledande tjänsteperson med uppdrag att samordna förvaltningen utifrån ett helhetsperspektiv i den kommunala verksamheten och du ansvarar för förvaltningens ekonomi, verksamhet, medarbetare och arbetsmiljö. Du är chef för enhetscheferna vid bibliotek, kulturskola och öppen ungdomsverksamhet, museet Milliseum samt sport- och simhallar.
Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant akademisk utbildning. Du som söker har erfarenhet av att arbeta som chef inom offentlig förvaltning med politisk styrning. Har du erfarenhet av att leda andra chefer ser vi det som positivt. Vi ser det som en stor fördel om du har såväl intresse som erfarenhet av arbete inom verksamhetsområdet kultur- och fritid.
Då resor sker i tjänsten är B-körkort är ett krav.
Samverkan med förening, politik, näringsliv och flera andra parter är en stor del av uppdraget. Vi ser därför stort värde av relationsskapande förmåga i kombination med gott omdöme och en kommunikativ förmåga. I den mindre förvaltningen innebär en roll som förvaltningschef en stor spännvidd. En dag kan innefatta allt från regionala utvecklingsinitiativ, invigning hos föreningar och nämndsammanträden till operativt arbete med våra vandringsleder. Vi ser därför att du är prestigelös samt att du trivs med variation. Som förvaltningschef förväntas du sätta riktning för verksamheten vilket gör att du behöver vara både strategisk och ha förmåga att se, fånga och driva initiativ.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för uppdraget.
Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-06-18Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan senast 1 augusti. I denna rekrytering samarbetar vi med Chefspoolen. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig konsult Annchen Kull, annchen.kull@chefspoolen.se
, tel. 0763 29 40 47
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta Annchen Kull, istället för att söka via vårt digitala system. Vi hjälper dig vidare på ett säkert sätt.
Övrigt:
I denna rekryteringsprocess ingår intervjuer, referenstagning samt tester. Intervjuer planeras initialt att äga rum 10-13 augusti. Skulle intervju att bli aktuellt kommer en inbjudan att skickas dig.
Inför anställning kommer du att behöva visa upp belastningsregister. Anmärkning i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning hos oss.
Du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26/63". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vaggeryds Kommun
(org.nr 212000-0522)
Box 43 (visa karta
)
568 21 SKILLINGARYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vaggeryds kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult, Chefspoolen
Annchen Kull annchen.kull@chefspoolen.se 0763 29 40 47 Jobbnummer
9969228