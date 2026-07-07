Förvaltningschef Bildningsförvaltningen
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2026-07-07
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Vi söker en erfaren chef för bildningsförvaltningen som vill leda en av de största förvaltningarna i Härjedalens kommun och vidareutveckla det värdefulla arbete som bedrivs inom barn och utbildning.
I rollen som chef för bildningsförvaltningen får du en unik möjlighet att leda en viktig verksamhet och göra skillnad för både barn och vuxna i en förändringsbenägen och dynamisk förvaltning. Förvaltningen har under det senaste året utarbetat ett skolutvecklingsprogram, genomfört en omorganisation, skapat en stabil ledningsfunktion samt har en ordnad ekonomi. Ditt uppdrag blir att implementera det beslutade skolutvecklingsprogrammet vilket inkluderar de statliga reformerna och ge rektorer den ledning, stimulans och stöd som behövs.
I Härjedalens kommun finns drygt 1 000 anställda. Det är nära till beslutsfattare och kollegor i andra förvaltningar, vilket ger dig ett nätverk och stöd som underlättar ditt ledarskap och gör att du inte står ensam i utmaningar eller beslut.
Tillträde januari 2027. Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
Förvaltningens verksamhet
Du får ansvar för närmare 300 medarbetares hängivna arbete inom förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, fritidshem och vuxenutbildning. Förvaltningen ansvarar även för anpassad grundskola och komvux som anpassad utbildning. Verksamheterna är av varierande storlek och geografiskt utspridda över hela Härjedalens kommun. Dina arbetsuppgifter
I rollen som förvaltningschef ansvarar du för att din verksamhet bedrivs utifrån lagar, mål, riktlinjer och ekonomiska direktiv. I rollen följer du upp verksamheten utifrån förvaltningens målbilder och kommer huvudsakligen att arbeta med ett strategiskt fokus. Uppdraget innebär att kontinuerligt arbeta med ständiga förbättringar och kvalitetssäkring av verksamheterna. Du omvärldsbevakar och arbetar med strategiska frågor, men är även ett verksamhetsnära stöd för chefer och andra verksamhetsansvariga. Din roll innebär att leda och utveckla din förvaltning samtidigt som du bidrar till kommunens övergripande styrning och utveckling. Du har ansvar för en egen chefsgrupp samt personalansvar för 11 direktrapporterande chefer; både rektorer och verksamhetschefer. Du har också ett administrativt team som rapporterar till dig och som ger dig rätt förutsättningar att fokusera på ditt kärnuppdrag.
Du är föredragande i kommunens bildningsutskott, du rapporterar till kommunchefen och ingår i kommunens ledningsgrupp tillsammans med socialchef, chef för samhällsutvecklingsförvaltningen, avdelningschef för fastighetsavdelningen, IT-chef, ekonomichef och HR-chef. Det finns även en kommunkoncernledning som du ingår i, samt ett nätverk för länets skolchefer. Kvalifikationer
Vi vill att du har:
• Akademisk utbildning inom relevant område
• Flerårig chefs- och ledarerfarenhet som innefattat verksamhets-, budget- och personalansvar
• Erfarenhet av arbete inom verksamhetsområdet
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• B-körkort.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av att arbeta i offentlig sektor och/eller politiskt styrda organisationer
• Erfarenhet av att leda genom andra chefer
• Erfarenhet av samarbete med politisk ledning, föredragande i nämnder eller liknande
• Erfarenhet av att leda strategiskt arbete
• Genomgått rektorsutbildning
• Genomgått skolchefsutbildning Dina personliga egenskaper
Du är tydlig, inkluderande och trygg i ditt ledarskap. Du är en lyhörd person och en god förebild som fattar beslut, skapar förutsättningar för ett öppet arbetsklimat och ett arbetssätt som främjar samarbete och goda relationer både internt och externt. Att lyfta blicken, resonera strategiskt, se sammanhang, helheter och lösningar är något du stimuleras av och är van vid. Du förstår vikten av kommunikation, smidig dialog och samverkan utifrån organisationens behov.
Inför rekryteringen har Härjedalens kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Kommunen avsäger sig kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Kontaktinformation
Örjan Folkesson, Kommunchef, 0680-17722, orjan.folkesson@herjedalen.se
Johan Fredholm, Ordförande Bildningsutskottet, 0705521593, johan.fredholm@herjedalen.se
André Åkerström, HR-chef, 0680- 16304, andre.akerstrom@herjedalen.se
Kenneth Bergman, Fackligt ombud Ledarna, kenneth.bergman@herjedalen.se
Kicki Jonasson, Fackligt ombud Vision, kicki.jonasson@herjedalen.se
Arbetsplats
Ringvägen 2
842 80 Sveg
Viktig information:
Arbetsgivare: Härjedalens kommun
Ref.nr: 5152564807
Tjänstens omfattning: 100%
Tillsvidareanställning med ev. provanställning
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härjedalens Kommun
(org.nr 212000-2510)
842 80 SVEG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härjedalens kommun Jobbnummer
9995315