Förvaltningschef, barn- och utbildning, Gnesta kommun
Experis AB / Chefsjobb / Gnesta Visa alla chefsjobb i Gnesta
2026-04-20
, Nykvarn
, Trosa
, Södertälje
, Salem
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Gnesta
, Nykvarn
, Trosa
, Södertälje
, Ekerö
eller i hela Sverige
50472
Om arbetsplatsen
I Gnesta kommun är vi 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Du är varmt välkommen att bli en av oss.
Vill du leda och utveckla en av kommunens viktigaste verksamheter?
På barn- och utbildningsförvaltningen bedriver vi lagstadgad verksamhet i form av förskola, grundskola, anpassad grundskola och elevhälsa. Inom förvaltningens ansvarsområde finns dessutom kulturskola, fritidsgårdsverksamhet, öppen förskola och kommunens kostenhet. Förvaltningen arbetar på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden.
Vi söker nu en erfaren och strategisk förvaltningschef, tillika skolchef, som vill ta helhetsansvar för kvalitet, likvärdighet och långsiktig hållbarhet inom barn- och utbildningsområdet.
Detta är ett uppdrag för dig som kombinerar pedagogisk förståelse med starkt ledarskap och förmåga att verka i en politiskt styrd organisation.
Du är direkt underställd kommunchefen och ingår i kommunens ledningsgrupp tillsammans med övriga förvaltningschefer och chefer inom kommunledningen.
I Gnesta kommun präglas ledarskapet av ett gemensamt helhetsansvar där vi arbetar tillsammans för kommunens bästa. Som chef och ledare bidrar du till en kultur som bygger på samarbete, öppenhet och transparens - där prestigelöshet, tillit och förtroende är grunden. Vi leder med fokus på resultat, utveckling och hållbarhet, och vi gör det genom att stärka varandra och verksamheten som helhet.Publiceringsdatum2026-04-20Dina arbetsuppgifter
Som förvaltningschef, tillika skolchef, leder och utvecklar du barn- och utbildningsverksamheten i enlighet med nämndens mål, nationella styrdokument och det demokratiska uppdraget. I rollen som skolchef har du ett särskilt ansvar enligt skollagstiftningen för att säkerställa att utbildningen genomförs i enlighet med gällande föreskrifter.
Du har det övergripande ansvaret för att säkerställa hög kvalitet i utbildningen, god ekonomisk hushållning samt en organisation med hållbara arbetsvillkor.
Du är en central länk mellan nämnd och verksamhet och ansvarar för att politiken kontinuerligt får strukturerade, relevanta och strategiska beslutsunderlag.
Det innebär att du löpande informerar om kunskapsresultat, måluppfyllelse och likvärdighet samt, i din roll som skolchef, säkerställer rapportering och efterlevnad av tillsyn, juridiska frågor och nationella krav.Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom pedagogik, alternativt annan relevant inriktning med flerårig erfarenhet av arbete som förvaltningschef. Du har erfarenhet av strategiskt ledarskap och verksamhetsutveckling, samt av budgetansvar och ekonomistyrning i större organisation. Utöver detta har du god kunskap om skollagstiftning och nationella styrdokument och är van att arbeta i en politiskt styrd organisation.
Vi lägger också stor vikt vid dina ledaregenskaper. Du är strategisk och långsiktig med förmåga att se helheten och styra mot mål. Du är trygg och tydlig i ditt ledarskap, fattar beslut och står för dem.
Som person är du relationsskapande och bygger förtroende med rektorer, politiker, medarbetare och fackliga företrädare. Du har därmed en god kommunikativ förmåga och kan förmedla komplexa frågor på ett begripligt sätt. Vidare är du utvecklingsorienterad och driver förbättring och innovation, samtidigt som du är resultatinriktad och systematiskt följer upp mål, kvalitet och ekonomi.
Du är en trygg och beslutsför ledare som står stadigt även i komplexa och pressade situationer, hanterar mediegranskning och politiska diskussioner med integritet och gott omdöme samt kommunicerar tydligt.Kontaktperson för detta jobb
I denna rekrytering samarbetar Gnesta kommun med Jefferson Wells. Vid frågor om tjänsten, kontakta Marie Gutke 070-377 54 27 alternativt marie.gutke@jeffersonwells.se
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Västra Storgatan 15
)
646 31 GNESTA
För detta jobb krävs körkort.
Gnesta
Marie Gutke marie.gutke@jeffersonwells.se
9864228