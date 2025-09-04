Förvaltningsassistent på deltid - för dig med examen Juni 2026!
2025-09-04
Är du student inom fastighetsförvaltning, fastighetsmäkleri eller liknande område och tar examen i juni 2026? Vill du få värdefull erfarenhet i en roll där du får kombinera administration, kundkontakt och fastighetsrelaterade arbetsuppgifter? Vi söker nu en förvaltningsassistent till ett långsiktigt uppdrag där du får växa tillsammans med en erfaren organisation inom fastigheter.
OM TJÄNSTEN
Som förvaltningsassistent blir du en viktig del i teamet där du stöttar förvaltarna i både administrativa och operativa uppgifter. Du kommer bland annat att arbeta med dokumentation, fakturering, projektstöd samt kundkontakt - samtidigt som du får insyn i hela förvaltningsprocessen. Rollen passar dig som är i slutet av din utbildning och vill ta första steget mot en framtida karriär inom fastighetsförvaltning.
Du erbjuds
Vi erbjuder en unik möjlighet att få praktisk erfarenhet inom fastighetsförvaltning, med stöd från erfarna kollegor och goda utvecklingsmöjligheter. En roll där du kan växa och forma din framtida karriär.
Dina arbetsuppgifter
• Stötta förvaltare i deras dagliga arbete
• Ansvara för inkommande ärenden i funktionsbrevlåda
• Utföra lägenhetsbesiktningar och hantera nycklar
• Avlasta i administrativa uppgifter som underlag för hyresrabatter, fakturering samt ärenden kopplade till underhåll, investeringar och försäkringsskador
• Stötta områdesansvariga och delta i olika projekt
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar på eftergymnasial nivå inom fastighetsförvaltning, fastighetsmäkleri eller liknande och tar examen i Juni 2026
• Har goda kunskaper i svenska och engelska
• Har B-körkort
• Har tidigare erfarenhet av att arbeta med service
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av arbete inom fastigheter sedan tidigare
• Har erfarenhet av systemet momentum.
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
• Självgående och lösningsorienterad
• Strukturerad och noggrann
• Serviceinriktad och trivs i kontakt med människor
• En lagspelare som trivs i att samarbeta med andra
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Enligt avtal
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
