Förvaltningsassistent
2025-08-14
Vi är Balder. Vi vill ju påstå att vi inte är som alla andra fastighetsbolag. Att vi vågar utmana branschens gamla sanningar. Att man visst kan ha en bredd av bostäder, kommersiellt och hotell och såväl bygga nytt som att utveckla det vi redan har. Vill du vara med på vår fortsatta resa? Nu söker vi en förvaltningsassistent till Göteborg!
Om rollen. Vad handlar då fastighetsförvaltning om egentligen?Jo, på det stora hela två saker. Människor och hus. I den ordningen. Därför letar vi efter en kollega som är genuint intresserade av fastighetsbranschen och som gillar att bygga relationer samt ta hand om och utveckla våra hus. För oss handlar det om att känna ett ansvar för hur det går för Balder, hyresgästerna och projekten. Du agerar inte egennyttigt, utan för verksamhetens bästa.
Generellt handlar arbetsdagen om att aktivt arbeta tillsammans med samtliga inom affärsområdet. Arbetsuppgifter innefattar bland annat uthyrning och deltagande på besiktningar samt hantering av fakturor, reskontra och inkasso och annan administration. Vi söker därför en person som är strukturerad då vi värdesätter ordning och reda.
Du behöver även ha ett intresse för de människor du möter då en stor del av jobbet handlar om kommunikation och relationsbyggande med hyresgäster, entreprenörer och teamet. Har du dessutom koll på hur en byggnad är uppbyggd och fungerar så prickar du nästan hela checklistan!
Ansökan. Låter detta som en tjänst för dig? Skicka då in din ansökan redan idag eftersom vi arbetar med löpande urval. Tjänsten är en tillsvidareanställning och vi tillämpar sex månaders provanställning, med arbete på plats fem dagar i veckan. Om du vill veta mer om rollen eller rekryteringsprocessen kan du kontakta rekryterare Matina Khosravian via matina.khosravian@balder.se
.
När du har skickat in din ansökan kommer du få ett mejl med en länk till våra rekryteringstester som på ett objektivt sätt hjälper oss att matcha rätt person till tjänsten. Vi önskar inget personligt brev, däremot att du svarar på våra urvalsfrågor.
