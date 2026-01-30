Förvaltningsansvarig fibernät, Huddinge kommun
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Kommunstyrelsens förvaltning arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen. Vi leder, styr, stödjer och följer upp så att hela kommunen drivs effektivt och ändamålsenligt. Totalt är vi cirka 400 medarbetare fördelade på fem avdelningar. I allt vi gör utgår vi från att det ska komma till nytta för de som bor, besöker eller arbetar i kommunen.
Vill du vara med och forma framtidens IT-leveranser i en samhällsviktig verksamhet? Vi söker nu en erfaren och driven förvaltningsansvarig för fibernät, med delegerat nätägaransvar, som tar helhetsgrepp om kommunens fibernät. Passar detta in på dig och det du söker? Då tycker vi att du ska läsa vidare!Om enhetenDigitaliseringsavdelningen på Huddinge kommun står inför en spännande resa under de kommande åren då kommunen satsar på att bli en av Sveriges främsta digitaliseringskommuner. Avdelningen består av sektionerna Arkitektur och Innovation, Sammanhållen verksamhetsutveckling, Digital drift samt Digitalt stöd. Vi är cirka 80 medarbetare och leds av framtidsdirektören som rapporterar till kommundirektören och ingår i Huddinge kommuns ledningsgrupp.
Vårt uppdrag är att leverera IT- och digitaliseringstjänster som är anpassade till verksamheternas mål och behov, och samtidigt proaktivt leda verksamheterna igenom den digitala transformationen.
Om rollenHuddinge kommun är idag både ledningsägare och operatör av ett omfattande kommunalt fibernät som sträcker sig över hela kommunen. Detta gör oss till en av de största aktörerna på marknaden, även i jämförelse med privata aktörer.
Som förvaltningsansvarig kommer du att äga strategin, utvecklingen och förvaltningen av Huddinge kommuns fibernät. Du rapporterar till chefen för sektionen Digital drift och ingår i ett engagerat team som tillsammans driver digitaliseringen framåt för hela kommunen.
Dina ansvarsområden i rollen som förvaltningsansvarig för fibernät:
• Vidareutveckla och förankra strategin kring kommunens fibernät.
• Ansvara för utveckling och expansion av kommunens framtida nät.
• Ta fram investeringskalkyler och budgetering för nätet.
• Samverka och förankra med verksamheter och interna intressenter.
• Leda och genomföra projektering av fibernätsarbeten, inklusive schakt och infrastruktur.
• Leda projekt och samarbeta med entreprenörer.
• Hantera markfrågor kopplade till nätet.
• Ansvara för beredskapsplanering och nätets driftsäkerhet.
• Samordna utbyggnadsprojekt med övriga ledningsnät.
• Kvalitetssäkra arbeten och projekt.
• Upprätta och följa upp förvaltningsplaner för befintligt nät.
• Delta i samverkansmöten med olika ledningsintressenter.
• Rapportera och följa upp nätets status och projekt.
Din profil Vi ser gärna att du har en eftergymnasial utbildning inom exempelvis telekommunikation, nätverk, IT-infrastruktur, samhällsbyggnad, elkraft eller annan utbildning som är relevant för rollen. Vi söker också dig med flerårig erfarenhet från en liknande roll inom kommun, offentlig sektor eller större organisation. Vidare är du lösningsorienterad, självgående och motiveras av att bidra till utveckling och förändring. Du är lyhörd, tydlig och kommunikativ, och tar ansvar när det behövs.
Vi söker dig som har:
• God förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt och prioritera effektivt.
• Erfarenhet av strategiskt ansvar och förvaltning av fibernät, inklusive projektering.
• Kunskap och erfarenhet av markfrågor i samband med nätutbyggnad.
• Kommunikativ och van presentatör.
• God erfarenhet av ledningssamordning och projektledning.
• Hög integritet och professionell etik.
• Förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt och prioritera effektivt.
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift i svenska språket.
https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Thomas Odhelius, Sektionschef Digital drift på thomas.odhelius@huddinge.se
