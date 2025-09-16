Förvaltningsadministratör till Prisma Properties i Helsingborg
2025-09-16
Vill du vara en del av Sveriges ledande fastighetsutvecklare inom lågprishandel? Som förvaltningsadministratör på Prisma Properties är du nära verksamheten och får arbeta praktiskt i en miljö som präglas av tempo och utveckling. Här blir du en nyckelperson i att säkerställa ordning och kvalitet i våra avtal och administrativa processer, samtidigt som du ansvarar för kontorsrelaterade uppgifter och stöttar förvaltningen i det dagliga arbetet.
Uppdraget
Du kommer arbeta i en bred och ansvarsfull roll där du säkerställer kvalitet och struktur i våra kommersiella hyresavtal på den svenska marknaden. Du arbetar nära affärsutvecklare, fastighetschefer och förvaltare och bidrar med stöd i förvaltningsfrågor. Rollen omfattar även kontorsrelaterade uppgifter så som beställningar och mötesbokningar, vilket gör dig till en viktig kollega i det dagliga arbetet på vårt kontor i Helsingborg.
I rollen ingår bland annat att:Upprätta, granska och administrera hyresavtal tillsammans med affärsutvecklare och fastighetschefer
Hantera hyresjusteringar, indexeringar och uppsägningar samt hålla register och digitala system uppdaterade
Vara kontaktperson för hyresgäster i administrativa frågor och bidra till en professionell dialog
Stödja fastighetsförvaltare med dokumentation, rapportering och kommunikation
Koordinera kontorsrelaterade uppgifter såsom beställningar, mötesbokningar och enklare ekonomiuppföljning
Delta i interna projekt och evenemang
Säkerställa en trivsam och väl fungerande kontorsmiljö för kollegorPubliceringsdatum2025-09-16Profil
Du är strukturerad, lösningsorienterad och gillar ordning och reda. Samtidigt är du serviceminded och trivs med att ta ansvar för kontorsrelaterade uppgifter som bidrar till en väl fungerande arbetsmiljö. Du tycker om att ha kontakt med människor och bidra till en positiv dialog med både kollegor och hyresgäster. Att arbeta i detalj med siffror och avtal ger dig energi - du har känsla för kvalitet och förstår vikten av att saker blir rätt från början.Kvalifikationer
Erfarenhet som förvaltningsadministratör, hyresadministratör eller liknande roll inom fastighetsbranschen
God förståelse för kommersiella hyresavtal och hyresjuridik
Administrativ skicklighet och vana vid digitala system
Goda kunskaper i Excel och ekonomisystem (erfarenhet av fastighetssystem är meriterande)
Mycket goda kunskaper i svenska, både skriftligt och muntligt
Goda kunskaper i engelska är meriterande
Om Prisma
Prisma Properties är en ledande utvecklare och långsiktig ägare av moderna fastigheter inom lågpris, dagligvaror och snabbservicerestauranger (QSR). Bolaget äger närmare 140 fastigheter främst i Sverige och Danmark och har ambitioner att växa ytterligare i Sverige och i övriga nordiska länder. Med fokus på långsiktighet, hållbarhet och tillgänglighet investerar Prisma Properties i framtidens handelsplatser och snabbladdningsstationer för elbilar i anslutning till motorvägar och andra trafiknära lägen. Prisma Properties aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Mid Cap under tickerkoden PRISMA och bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Prisma Properties här: www.prismaproperties.se
Kontaktuppgifter och ansökan
Rekryteringen hanteras av Isaksson Rekrytering för Prisma Properties räkning, vilket innebär att du blir anställd direkt av Prisma Properties. Vid frågor om tjänsten kontakta ansvarig rekryteringskonsult:Ira Isaksson - 070-485 75 59, ira@isakssonrekrytering.se
Välkommen med din ansökan till Isaksson Rekrytering! Urval och intervjuer sker löpande, därför kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdag 10 oktober. Ansök via vår hemsida - vi tar inte emot ansökningar via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Isaksson Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556725-5699), https://prismaproperties.se Arbetsplats
Prisma Properties AB Kontakt
Ira Isaksson ira@isakssonrekrytering.se Jobbnummer
9510713