Förvaltningsadministratör till Jönköpings Församling
AxÖ Consulting AB / Administratörsjobb / Jönköping
2025-09-22
Vill du använda din administrativa kompetens i en viktig samhällsverksamhet? Nu söker vi en engagerad och strukturerad förvaltningsadministratör till Jönköpings Församling.
Intresserad av att veta mer? Läs mer nedan!
Om rollen
Som en av administratörerna i teamet får du en viktig roll i församlingens dagliga arbete, med breda kontaktytor både internt och externt. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av diarie- och arkivansvar, vilket innefattar registrering och expediering av inkommande och utgående handlingar samt upprättande av protokoll. Du kommer även att ge administrativt stöd inom bland annat intranät och extern webb.
Vidare ingår hantering av inkommande post, e-post, telefonförfrågningar och dagliga besök, liksom granskning, sammanställning och bearbetning av material.
Vem vi söker
Vi söker dig med erfarenhet av administrativ förvaltning och goda IT-kunskaper. Du har arbetat i ett eller flera ärendehanteringssystem tidigare. Har du dessutom erfarenhet av Aveny Diarium och/eller Public 360 är det mycket meriterande. Du har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Som person är du serviceinriktad och självgående och trivs med att skapa struktur och ordning. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera tydligt, är flexibel och har en lösningsfokuserad inställning i vardagen.
För att trivas i rollen behöver du dela Svenska kyrkans värderingar. Det innebär bland annat en öppenhet för alla människors lika värde och rätt att vara sig själva - oavsett kön, könsidentitet, sexuell läggning, bakgrund eller livssituation.
Välkommen med din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Information och ansökan
I den här rekryteringsprocessen samarbetar vi med AxÖ Consulting och alla ansökningar går därför via www.axoconsulting.se.
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Om verksamheten
Svenska kyrkan Jönköping har cirka 150 anställda och omfattar tio kyrkor med församlingshem, tre förskolor, sex kyrkogårdar, familjerådgivning, sjukhuskyrka, skol- och universitetskyrka samt verksamhetsstöd. Svenska kyrkan Jönköpings vision är "ett gott liv för alla" och våra ledord är kärlek, respekt och ett stödjande förhållningssätt. Läs gärna mer om oss på https://www.svenskakyrkan.se/jonkoping. Ersättning
