Förvaltningsadministratör på deltid till Stadsnära Bostäder
Academic Work Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm
2026-03-05
Vi söker dig som trivs i en administrativ miljö, som drivs av att skapa ordning i oreda och som vill vara med på en spännande tillväxtresa tillsammans med vår kund Stadsnära Bostäder. Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande! Publiceringsdatum2026-03-05Om tjänsten
Stadsnära Bostäder är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar trygga och kvadratsmarta hyreslägenheter i Stockholmsområdet. Bolaget befinner sig i en spännande tillväxtfas och arbetar aktivt med att skapa hem som förenklar vardagen, där närheten till både stadspuls och natur står i fokus.
Vi söker nu en strukturerad och serviceinriktad förvaltningsadministratör som vill vara ett viktigt stöd i Stadsnära Bostäders dagliga drift. I rollen blir du ett internt stöd till både kundansvarig och uthyrningsansvarig.
Vi söker dig som kan börja omgående och som har möjlighet att arbeta cirka 20 h i veckan där du själv väljer vilka dagar och timmar som passar ditt schema bäst. Under sommaren finns även goda möjligheter att arbeta fler timmar för att täcka för ordinarie personal under ledigheterna. Du kommer att utgå från kontoret i Sundbyberg men du erbjuds även möjlighet att arbeta hemifrån när du önskar det.
För denna tjänst kommer det att krävas ett utdrag ur belastningsregistret, vänligen beställ två styck i samband med att du söker tjänsten här!
Du erbjuds
Ett flexibelt extrajobb att kunna kombinera med dina studier
Breddad erfarenhet inom administration
Möjligheten att få en fot in hos ett spännande bolag inom fastighetsbranschen
Ett familjärt team med högt i tak och potential för framtida utveckling inom bolaget
Möjlighet att kunna arbeta hemifrån
En dedikerad konsultchef från Academic Work som kommer stötta och coacha dig under uppdragets gångDina arbetsuppgifter
Som förvaltningsadministratör kommer du främst att arbeta med:
Hantering av kundärenden: Du tar emot, registrerar och följer upp inkommande ärenden och frågor från hyresgäster. Du ansvarar för att säkerställa att varje ärende hanteras korrekt och att hyresgästerna får snabb återkoppling.
Felanmälningar: Du administrerar och fördelar felanmälningar till rätt leverantör eller intern funktion, samt följer upp att åtgärder genomförs.
Besiktningar (vid behov): Du är behjälplig vid enklare besiktningar eller bokningar av dessa, samt säkerställer att dokumentation och återkoppling blir korrekt.
Stöd till kundansvarig och uthyrningsansvarig: Du bistår med administrativt arbete kopplat till kundrelationer, avtal, uthyrningsprocesser, annonsering, uppföljning och dokumenthantering.
Vi söker dig som
Studerar en eftergymnasial utbildning på minst 50%. Alternativt en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
Har ett intresse för administration
Har flytande kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Besitter goda kunskaper i Microsoft Office-paketet, särskilt Excel och Outlook
Det är meriterande om du
Studerar en utbildning med fastighetsinriktning (t.ex. ekonomi, lantmäteri)
Har erfarenhet av fastighetsbranschen
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Noggrann, metodisk och systematisk
Ansvarstagande och proaktiv
Självgående och en förmåga att ta ägandeskap för sitt egna arbete
Kommunikativ och initiativtagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
Solnavägen 3H
