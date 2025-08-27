Förvaltare med personalansvar till Malmö
Välkommen till Victoriahem - ett framgångsrikt fastighetsbolag där både hyresgäster och medarbetare trivs! Vi är ett innovativt företag med en prestigelös kultur, frihet under ansvar och en stark drivkraft att tänka nytt och utvecklas. Nu söker vi en engagerad fastighetsförvaltare som vill vara med på vår resa och skapa långsiktigt värde i våra fastigheter. Publiceringsdatum2025-08-27Om tjänsten
Som fastighetsförvaltare på Victoriahem kommer du att spela en central roll i att driva vår verksamhet framåt. Du ansvarar för den löpande förvaltningen i en del av vårt fastighetsbestånd i Malmö, där du driver underhålls- och förbättringsarbete, arbetar fram investeringsbeslut och säkerställer att vi har nöjda hyresgäster. I din roll har du även personalansvar för ett team fastighetstekniker.
Om rollen
Ansvara för planerat underhåll och löpnade förvaltning
Ansvara för mindre underhållsprojekt
Utföra besiktningar vid in - och utflytt
Arbeta affärsmässigt med förbättringsåtgärder
Ha nära kontakt med hyresgäster, myndigheter och entreprenörer
Personalansvar för fastighetstekniker
Som förvaltare ansvarar du för fastighetsbeståndet ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv med affärsmässighet i fokus. Rollen innebär även många kontaktytor, både internt och externt, och passar dig som är lösningsorienterad, strukturerad och kommunikativ.
Vi söker dig som:
Eftergymnasial utbildning inom fastighetsförvaltning, alternativt erfarenhet som vi bedömer likvärdig
Är en naturlig ledare och trivs med att arbeta affärsmässigt och proaktiv
Har B-körkort och tillgång till egen bil
Vi erbjuder:
En självständig och utvecklande roll i ett innovativt fastighetsbolag
Korta beslutsvägar och en företagskultur där frihet under ansvar gäller
Möjlighet att driva spännande projekt och utveckla både fastigheter och team
Läs mer om oss som företag och vad vi kan erbjuda dig på vår hemsida.
Övrig information
Startdatum: Enligt överenskommelse
Placering: Malmö
Bakgrundskontroll och personlighets - och logiktest via Alva Labs är en del av rekryteringsprocessen
Låter det intressant? Ansök redan idag! Vi går igenom ansökningar löpande. Vid frågor, kontakta områdeschef Amélija Ernemyr på amelija.ernemyr@victoriahem.se
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
