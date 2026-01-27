Förvaltare HSB Hyresrätt vikariat
2026-01-27
HSB planerar, finansierar, bygger och förvaltar bostäder över hela Sverige. Idag bor över en miljon människor - ensamstående, par och familjer - i HSBs 26 708 hyresrätter och 346 381 bostadsrättslägenheter. HSB erbjuder också Sveriges största bosparande som ger förtur till ett eget hem.
HSB Södra Norrland verkar i Gävleborg, Västernorrland och Jämtland. Vi servar ca 450 bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare med ett heltäckande utbud av förvaltningstjänster. HSB har också ca 2 000 hyreslägenheter i området. Till vår hjälp har vi nästan 250 duktiga medarbetare som nu behöver förstärkning i Gävle när en förvaltare går på föräldraledighet. Vi söker en person som helhjärtat vill medverka i vår fortsatta positiva utveckling.
Ansvar och arbetsuppgifter
Som fastighetsförvaltare för våra hyresrätter har du en bred roll med mycket ansvar. Du är operativt ansvarig för våra hyresfastigheter, vilket innebär allt från att följa upp den löpande driften, säkerställa att vi följer fastighetsägarens ansvar till att hantera och återkoppla på hyresgästärenden.
Du har ekonomiskt ansvar för de fastigheter du har inom ditt ansvarsområde och ansvarar för att den tekniska driften genomförs i enlighet med de mål och riktlinjer som sätts upp för verksamhetsområdet. I rollen som förvaltare ingår att genomföra avflyttningsbesiktningar, delta och följa upp underhållsprojekt samt att arbeta med utredningar och göra skrivelser. Organisatoriskt så ingår du i en grupp om fyra förvaltare och två hyresadministratörer som rapporterar direkt till fastighetschefen. Med kunskap inom ekonomi, teknik och juridik (hyresrättslagen m.fl.) ser förvaltaren till att fastighetsbeståndet sköts med ett långsiktigt ekonomiskt resultat där vi har nöjda hyresgäster och goda relationer till våra samarbetspartners.
Erfarenhet
Vi söker dig som har en förvaltarutbildning eller motsvarande erfarenhet. Du har några års erfarenhet av fastighetsförvaltning och vana av att ha kontakt med hyresgäster. Det är meriterande om du har kunskap om byggtekniska installationer som till exempel värme- och ventilationssystem. Du behöver ha giltigt B-körkort då resor förekommer i tjänsten.
Personliga egenskaper
Som person är du uthållig och har god samarbetsförmåga då tjänsten innebär att du har mycket kontakter både internt och externt. Rollen som fastighetsförvaltare kräver noggrannhet, ordningssinne samt god prioriteringsförmåga och vi tror att du för att lyckas i tjänsten är tydlig, strukturerad och serviceinriktad. Du har även en ekonomisk medvetenhet och en problemlösande analytisk förmåga. Du kommer att arbeta i nära samarbete med övriga medarbetare varför stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. I tjänsten som förvaltare krävs att du har goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
Vad HSB erbjuder
HSB strävar hela tiden efter att bli bättre, både som organisation och som arbetsplats, och det blir vi när medarbetarna utvecklas. Hos HSB är det du som påverkar din utveckling. Med den rätta ambitionen och stark drivkraft är en anställning inom HSB en bra investering i din karriär. Organisationen präglas av kärnvärderingarna Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan och beslutsvägarna är korta, vilket innebär att du ges goda möjligheter att påverka. Du får också stor frihet under ansvar i arbetet och HSB försöker alltid - så långt det är möjligt - att hjälpa dig att skapa balans i tillvaron mellan jobb och fritid. Genom att bidra till organisationens framgång kommer dina insatser att värdesättas. Möjligheterna finns hos HSB.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Urval sker löpande, ansök därför redan idag.
Tjänsten är ett vikariat på heltid ett år med start 2026-04-01 och omfattas av I-avtalet mellan arbetsgivarorganisationen Fastigo och Unionen.
Sista ansökningsdag 2026-02-20, intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Vill du veta mer? Kontakta fastighetschef, Emelie Österberg på telefon 010-3032397 eller e-post emelie.osterberg@hsb.se
