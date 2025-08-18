Förvaltare för konsultuppdrag i Visby
Fasticon Kompetens AB / Fastighetsskötarjobb / Gotland Visa alla fastighetsskötarjobb i Gotland
2025-08-18
Erfaren förvaltare till långt konsultuppdrag i Visby
Har du erfarenhet av förvaltning, är en trygg ledare och tillgänglig inom kort? - Då är detta kanske ett uppdrag för dig!
Uppdragsbeskrivning
Till vår kund som förvärvar, förvaltar och förbättrar fastigheter med fokus på hyresbostäder, söker vi nu en engagerad förvaltare som ska leda, fördela och utveckla det dagliga arbetet med drift och underhåll. Uppdraget är på heltid under ett år och startar någon gång i september.
Du kommer att ha personalansvar för sex fastighetstekniker samt en arbetsledare och du kommer att vara placerad i Visby, Gotland. Uppdraget kräver närvaro på plats, men viss möjlighet till distansarbete (en dag per vecka) kan erbjudas.
Dina ansvarsområden innefattar bland annat:
Ansvar för resultat i fastigheterna enligt fastställd budget.
Löpande förvaltning av främst hyresrätter samt ett mindre antal lokaler och säkerställande av god skötselkvalitet i fastighetsbeståndet.
Ansvar för planerat underhåll enligt förutbestämd plan/budget.
Att upphandla, driva och genomföra ROT-projekt.
Myndighetskrav.
Att optimera energianvändning.
Att optimera processen för och följa upp resultatet av felanmälningar.
Upphandling driftsavtal samt beställa åtgärder av entreprenörer.
Medverka vid planering och genomförande av investeringar.
Stöd vid besiktning av lägenheter vid behov.
Publiceringsdatum2025-08-18
Då rollen innebär ett personalansvar är det viktigt att du är en trygg ledare, har lätt för att kommunicera och samarbetar väl med andra samtidigt som du bidrar till en god stämning på arbetsplatsen.
Vi söker dig som har:
Relevant eftergymnasial utbildning inom fastighet alternativt att du tillgodogjort dig motsvarande kunskap genom arbetserfarenhet.
Ett par års erfarenhet av ovan arbetsuppgifter.
God erfarenhet av personalledning, inklusive arbetsmiljöansvar.
Goda kunskaper inom hyresjuridik.
Mycket goda systemkunskaper.
Erfarenhet av att driva projekt (meriterande).
Välj själv - egenföretagare eller anställd konsult
Ditt uppdrag sker ute hos kundföretaget, men du väljer om du vill arbeta som underkonsult med eget bolag eller vara konsult direkt anställd av Fasticon. Som anställd konsult omfattas du av kollektivavtal, försäkring och tjänstepension.
Ansök idag!
Våra konsultprocesser går riktigt fort! Vi går igenom ansökningar löpande och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdatum. Tveka därför inte, skicka in din ansökan idag!Vid frågor om rollen eller konsultprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef: Zara Elenmo på zara.elenmo@fasticon.se
.
Om Fasticon
Fasticon är marknadsledande specialister på kompetensförsörjning inom fastighetsrelaterade kompetenser. Vi kombinerar skarp expertis med en djup förståelse för ledarskapsutmaningar, engagerade i att rekrytera och hyra ut yrkesverksamma som bidrar till din organisations långsiktiga framgång. Våra kunder finns över hela Sverige och vi utgår från kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Läs mer på www.fasticon.se
och sök lediga jobb på www.fasticon.se/lediga-jobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fasticon Kompetens AB
(org.nr 556739-2476) Kontakt
Zara Elenmo zara.elenmo@fasticon.se Jobbnummer
9462713