Förvaltare av tekniska säkerhetssystem till region Väst
2025-09-08
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Tjänsten är placerad på sektionen för teknisk förvaltning och utveckling som tillhör Fastighetsavdelningen. Sektionen äger och förvaltar samtlig säkerhetsteknik i Kriminalvården och ansvarar för budget knutet till området teknisk förvaltning. Du och befintlig kollega kommer att ha ett särskilt ansvar för Region Väst men samtidigt ingå i en förvaltargrupp med representanter från övriga regioner i Kriminalvården.
Du kommer ansvara för att teknisk kravställning i projekt och förvaltning motsvarar Säkerhetsavdelningens normeringar. Detta gäller kravställning av samtliga tekniska säkerhetssystem, både i löpande förvaltning, ny- och ombyggnationer samt i större installationsprojekt. I uppdraget ligger att avgöra vilka investeringsbehov, både på kort och lång sikt, som finns på respektive verksamhetsställe. Detta görs oftast i nära samarbete med lokala tekniker. Du ansvarar för att ta fram nödvändiga underlag för budget och förvaltningsplaner samt genomföra de ny- och återinvesteringar som krävs.
Vidare ingår i arbetet kravställning, ledning av mindre utökningsentreprenader samt medverkan vid besiktningar och uppföljningar. Du kommer att samverka med andra enheter och sektioner på huvudkontoret men även regionala/lokala samordnare knutna till din region. Vi har rikstäckande service och supportavtal med leverantörer som ansvarar för respektive verksamhetsställe där du kan få stöd och support men även avropa material och tjänster. Tjänsteresor inrikes ingår i anställningen och lokala besök till anstalter och häkten i regionen kommer vara vanligt förekommande.Kvalifikationer
Vi söker dig som arbetar bra med andra men som även själv kan strukturera ditt arbetssätt för att driva egna processer vidare. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt för att kunna arbeta mot mål och fokusera på resultat. I ditt arbete ser du helheter och tar hänsyn till det större perspektivet.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Erfarenhet inom flera av följande områden: överordnade larmsystem, CCTV-system, bärbara överfallslarm, samtalsanläggningar, passerkontrollsystem, nyckelkontrollsystem, nyckelsystem, perimeterlarm, Rakel/radiokommunikation, nätverk/server/lagring
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Kunskap om upphandling och återinvestering av säkerhetsteknisk utrustning
• Erfarenhet av Kriminalvårdens verksamhet
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
