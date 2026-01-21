Förvaltare
2026-01-21
Vi är Balder. Vi vill ju påstå att vi inte är som alla andra fastighetsbolag. Att vi vågar utmana branschens gamla sanningar. Att man visst kan ha en bredd av bostäder, kommersiellt och hotell och såväl bygga nytt som att utveckla det vi redan har. Kanske känner du redan till Lejonet på Lilla Torg eller Arenakvarteret i Hyllie?
Vill du vara en del av vår fortsatta resa? Vi söker nu en förvaltare att ta hand om och utveckla våra kommersiella fastigheter i Syd!
Om rollen. Vi vågar påstå att vi är ganska långt ifrån traditionell förvaltning. Som kollega hos oss förväntas du gilla att göra affärer. För oss handlar det om att känna ett ansvar för hur det går för Balder, våra hyresgäster och våra projekt. Du agerar inte egennyttigt, utan för verksamhetens bästa.
I rollen som kommersiell förvaltare har du ett ekonomiskt såväl som tekniskt ansvar över dina fastigheter samt ett ansvar för hyresgästrelationen från tecknande av hyresavtal till avflyttning. Du tillhör en arbetsgrupp med stark laganda som består av förvaltningsassistenter, uthyrare, projektledare, fastighetsskötare och drifttekniker bland annat. Hos oss får du verka i en organisation med bred intern kompetens och snabba beslutsvägar!
Om dig. Vi söker dig, en nyfiken och erfaren fastighetsförvaltare, som kan det här med kommersiella fastigheter. Som gillar att fundera över hur vi kan öka vårt driftnetto men samtidigt ha så nöjda kunder som möjligt. Att älska siffror och kalkyler är i den här tjänsten ett måste. Men lika mycket behövs ett intresse för de människor du möter, då en stor del av jobbet handlar om relationsbyggande. Ekvationen? Ekonomiskt sinne och social smidighet.
Ansökan. Skicka in din ansökan redan idag eftersom vi arbetar med löpande urval. Båda tjänster är en tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning. Du kommer utgå från vårt kontor i Malmö, med arbete på plats fem dagar i veckan. Om du vill veta mer om rollen eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryterare Matina Khosravian via matina.khosravian@balder.se
.
När du har skickat in din ansökan kommer du få ett mejl med en länk till våra rekryteringstester som på ett objektivt sätt hjälper oss att matcha rätt person till tjänsten. Vi önskar inget personligt brev, däremot att du svarar på våra urvalsfrågor.
Hjärtligt välkommen till ett bolag fullt av möjligheter!
