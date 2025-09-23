Förvaltare
2025-09-23
Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!
Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet.
Vi utvecklar hållbara boendemiljöer och är samtidigt en av Sveriges största fastighetsförvaltare med både bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare som kunder.
Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss.
Riksbyggen söker en förvaltare till vår verksamhet i Marknadsområde Skaraborg-Jönköping. Marknadsområdet bedriver fastighetsförvaltning och har idag ca. 170 anställda inom Ekonomisk- och Teknisk förvaltning samt Fastighetsservice.
Hos oss gör du skillnad
Som förvaltare har du en central roll i vår kundorienterade organisation. Du har ansvar för den löpande dialogen med våra kunder, som i huvudsak är bostadsrättsföreningar belägna i Skaraborg.
Som teknisk förvaltare hos oss ansvarar du för löpande förvaltning och drift av våra kunders fastigheter. Du ansvarar för kontakter gentemot myndigheter och leverantörer. Andra ansvarsområden är tillsyn i fastigheter och underhållsbesiktningar, revidering av underhållsplaner, handlägga försäkringsärenden och störningsärenden samt hantera myndighetskontroller. Rollen kan även innebära att du planerar, upphandlar och genomför underhålls- och investeringsprojekt. Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode.
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang
Du har akademisk utbildning från universitet/högskola med inriktning mot fastighetsförvaltning, byggnads- och/eller fastighetsteknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet från bygg- eller fastighetsbranschen.
Vi söker dig som är kundorienterad och har förmågan att se och möta våra kunders behov - du vill vara med och utveckla samt skapa bra relationer och boendemiljöer. Du ger god service och agerar alltid professionellt. Det är viktigt att du är social och har förmåga att skapa en öppen och förtroendefull dialog där proaktivitet och återkoppling till kunden är mycket viktig. Du har stor problemlösningsförmåga och vill jobba på ett affärsmässigt sätt. Du gillar att arbeta mot mål och att hitta nya sätt att utveckla dig själv och verksamheten omkring dig.
Du har arbetat administrativt och har goda datakunskaper samt god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i såväl tal som skrift. Vi ser positivt på ifall du har byggnadsteknisk utbildning och erfarenhet av projektledning. Det är meriterande om du har erfarenhet av styrelsearbete.
Tjänsten kräver B-körkort och tillgång till egen bil.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Placeringsort är Skövde men du kan även komma att arbeta på andra orter inom marknadsområdet.
Riksbyggen ser mångfald som en styrka och strävar efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö. Riksbyggen tillämpar provanställning.
Tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Kontakt
Vid frågor kontakta leveranschef Daniel Komayesh på tel. 0500-381676 eller mejl: daniel.komayesh@riksbyggen.se
