Förvaltare - Lovön

Fortifikationsverket söker en förvaltare till vårt förvaltningsområde för övriga kunder inom totalförsvaret. Vill du arbeta med ett spännande fastighetsbestånd och ha en bred roll med stort ansvar i en tjänst med viktig samhällsfunktion är du välkommen med din ansökan!
Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vårt huvuduppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga för ett tryggt och fritt Sverige.
Din vardag - bidra till Sveriges försvarsförmåga
Region Öst verksamhet bedrivs i Stockholms och Gotlands län, här arbetar ca 140 personer med våra fastigheter. Regionen är indelad i fyra fastighetsenheter. Fastighetsenheten övriga kunder söker nu en förvaltare som ansvarar för fastighetsbeståndets utveckling och förädling samt kundkontakter inom förvaltningsområdet med kunder såsom FRA och FOI. Tjänsten är placerad på Lovön.
I rollen ingår förvaltning av upplåtelse- och hyresavtal, upprättande av fastighetsplaner samt att styra och följa upp fastighetsbeståndets status och dess utveckling. Du arbetar även med planering och genomförande av drift-, underhållsåtgärder samt ägarrelaterade investeringar. Det ingår även att ansvara för att utveckla beståndet av fastigheter och anläggningar inom förvaltningsområdet. Du har ett nära samarbete med fastighetsingenjörer och aktuella driftområden avseende utförandet av underhålls-och drifttjänster samt ansvarar för våra upplåtelseavtal och är därför den som möter våra lokala kunder. Du har även ansvar för egenkontroll och ekonomi inom ramen för tilldelat förvaltningsansvar och ansvarar för att gällande lagar, föreskrifter för säkerhet, miljö och arbetsmiljö efterföljs.Publiceringsdatum2025-10-31Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom bygg eller fastighet, exempelvis högskoleutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du behöver också ha arbetslivserfarenhet av fastighetsförvaltning eller byggbranschen. Du har även goda kunskaper i fastighetsekonomi. Du har mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift, i administrativa IT-system samt har körkort lägst klass B. Du har god kundvana.
Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet som exempelvis förvaltare eller fastighetschef. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med underhållsplaner samt kunskap om byggprocessens alla delar. Har du tidigare arbetat med fastighetsförvaltning hos en statlig myndighet eller har erfarenhet av frågor som rör hög säkerhet samt har kunskaper om LOU är även det till din fördel.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Som förvaltare på Fortifikationsverket skapar du förutsättningar för dina medarbetare, därför behöver vi dig som är strukturerad, analytisk, intresserad av omvärldsbevakning samt har en hög säkerhetsmedvetenhet. Du har lätt för att skapa goda relationer och agerar professionellt i din vardag då du har god samarbets- och kommunikationsförmåga. Att ha goda ledaregenskaper, sätta sig in i andras situation, lyssna, förstå och visa hänsyn kommer naturligt för dig likväl som att du är trygg i dig själv.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med ca 1300 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi bygger, förvaltar, driftar och utvecklar avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar enligt den statliga värdegrunden och dess principer och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och ta del av bra förmåner. Vi jobbar också för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
