Förvaltare - Halmstad
Fortifikationsverket / Fastighetsskötarjobb / Halmstad
2025-09-29
Som förvaltare i Halmstad driver du utvecklingen av ett strategiskt fastighetsbestånd med fokus på hållbarhet, ekonomi och kundnöjdhet. Med ditt seniora ledarskap säkerställer du effektiv förvaltning och starka relationer, samtidigt som du bidrar direkt i regionens ledningsgrupp. Här får du möjlighet att göra verklig skillnad - både för fastigheterna och människorna som använder dem.
Vi äger, utvecklar och förvaltar robusta försvarsfastigheter för fred, kris och krig. Vi är en nära partner för ökad försvarsförmåga, för ett tryggt och fritt Sverige.
Region Sydvästs ansvar är att förvalta och utveckla försvarsfastigheter inom Skåne, Halland och sydvästra delen av Västra Götaland. Detta innebär bland annat planering och genomförande av drift, underhåll och investeringar. Regionen är fastighetsägarföreträdare och har det operativa kundansvaret inom regionen. Vi är idag ca 100 medarbetare där majoriteten är placerade på regionens tre garnisonsorter - Revingehed, Halmstad och Göteborg.
Din roll som förvaltare
Förvaltare för förvaltningsområde Halmstad ansvarar för beståndet i Halland, vilket till största delen finns i norra delen av centrala Halmstad, Mästocka, Ringenäs och Nyårsåsen. Förvaltaren är den lokala ledningsfunktionen för förvaltningen av områdets bestånd. Som förvaltare hos oss har du en planerande och uppföljande funktion. Du är intern beställare för genomförandet av bl. a. underhålls- och drifttjänster, vilket kräver ett nära samarbete med andra chefer och medarbetare inom myndigheten. Du är förvaltningsområdets fastighetsägarrepresentant och har det lokala kundansvaret vilket bl. a. innebär ansvar för våra hyresavtal. I ansvaret ingår även att upprätta långsiktiga förvaltningsplaner. I planeringsarbetet ingår att säkerställa att gällande lagar, föreskrifter för säkerhet och miljö efterföljs. Budget, resultat och rapportering till centrala delar av myndigheten är en stor del av förvaltarens ansvar.
Organisatoriskt är förvaltaren idag underställd regionchefen och ingår i regionens ledningsgrupp.
För rollen krävs att du har en högskoleutbildning inom bygg eller fastighet, alternativt en YH-utbildning kompletterad med påbyggnadsutbildningar eller kurser från arbetslivet som vi bedömer som likvärdiga. Du behöver även ha B-körkort.
Det är meriterande om du har dokumenterad utbildning som fastighetsförvaltare, samt utbildning inom fastighetsägarens ansvar, LOU (lagen om offentlig upphandling) och fastighetsekonomi.
För att lyckas i rollen krävs att du har flerårig erfarenhet (5-10 år) som förvaltare, fastighetschef eller i en annan roll med motsvarande ansvar och komplexitet som vi bedömer likvärdig. Du har dokumenterad beställarerfarenhet inom bygg och anläggning, god kännedom om byggprocessens samtliga delar samt vana att upprätta långsiktiga underhållsplaner. Rollen ställer höga krav på affärsmässighet - du har haft ett tydligt kundansvar motsvarande KAM, och är van att ta fullt ansvar för resultat, budget och prognoser. Din höga administrativa förmåga är en förutsättning för att kunna hantera uppföljning, rapportering och planering i en komplex och samhällsviktig verksamhet.
Vi ser det meriterande om du har erfarenhet av fastighetsadministrativa system och erfarenhet av ledarskap.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. För att lyckas i rollen ser vi att du har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team. Du är strukturerad, arbetar metodiskt och har lätt för att planera och följa upp dina uppgifter. När utmaningar uppstår har du ett lösningsorienterat förhållningssätt och hittar vägar framåt. Du är emotionellt stabil, trygg i dig själv och behåller lugnet även i pressade situationer. Din förmåga att kommunicera tydligt och bygga förtroende är en viktig tillgång i rollen.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1200 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Svenskt medborgarskap är ett krav, eftersom anställningar vid Fortifikationsverket är säkerhetsklassade. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter; har du skyddade personuppgifter kontaktar du den rekryteringsspecialist som finns namngiven så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Vi använder tester i rekryteringsprocessen.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 2 november 2025. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.
Frågor kring tjänsten
Välkommen att kontakta rekryterande chef Malena Andersson 010-44 44 903 eller rekryteringsspecialist Malin von Zweigbergk 010-44 45 675. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
