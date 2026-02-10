Förundersökningsledare till utredningsjoursektionen Västberga/Flemingsberg
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisområde Stockholm syd är Sveriges största polisområde. Här bor och arbetar närmare 1 miljon invånare.
Polisområde Stockholm syd är indelat i åtta lokalpolisområden: Globen, Farsta, Skärholmen, Nacka, Haninge/Nynäshamn, Huddinge, Botkyrka och Södertälje. På polisområdesnivå finns utredningssektionen, grova brottsektionen, spaningssektionen, sektionen för brott i nära relation, sektionen för operativt stöd och utredningsjoursektionen. Vidare finns ett polisområdeskansli.
Utredningsjoursektionen är organiserad på polisområdesnivå. Sektionen ansvarar för förundersökningsledning och initiala utredningsåtgärder för hela polisområdet dygnet runt. Utredningsjoursektionens uppdrag är att i ett tidigt utredningsskede möta upp och hantera polisområdets inflöde av brottsanmälningar såväl i prioriterade ärenden med t.ex. frihetsberövade personer som i mängdbrott.
Du söker som förundersökningsledare till Jourutredningssektionens mängdbrottsgrupper, vilka startades årsskiftet 2023/2024, i enlighet med arbetet förstärkt jour. Vi har tre mängdbrottsgrupper som är fördelade på två stationer, i Västberga & Flemingsberg. Grupperna arbetar med ärenden utifrån definitionen kort prognos och är inte styrda av brottskoder. Syftet är att avlasta lokalpolisområdena så mycket som mjöligt genom att avsluta (FUP, FUB eller nedläggning) i så tidigt stadie som möjligt. Vi hanterar även nordisk, europeisk & internationell arresteringsorder med frihetsberövade personer. Hos oss får du möjlighet att driva utveckling & skapa förutsättningar för ett effektivt team som kan bidra till helheten inom Joursektionen men framförallt Polisområde Stockholm Syd. Vi är relativt nya grupper, så här har du chans att få sätta din prägel på verksamheten.Publiceringsdatum2026-02-10Arbetsuppgifter
Som förundersökningsledare arbetar du med att ansvara för och arbetsleda polisledda förundersökningar samt även verka som utredningsledare i åklagarledda ärenden. Du behöver vara beredd på att ta beslut för att driva förundersökningar framåt genom att aktivt bevisvärdera och ställa olika intressen mot varandra. Du kommer att arbetsleda gruppens medarbetare på ett effektivt och modernt sätt och tillsammans med gruppchef driva verksamheten mot gemensamt uppsatta mål.
Som förundersökningsledare arbetar man primärt vardagar men det förekommer arbete kvällar och helger enligt VAA, verksamhetsanpassade arbetstider.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• godkänd svensk polisexamen i enlighet med Polisförordningen (2014:1105) eller har annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• varit verksam inom brottsutredningsverksamhet i minst sex månader
• genomgått polisens nationella förundersökningsledarutbildning (NFU) alternativt förundersökningsledning grund, alternativt har en annan likvärdig juridisk utbildning
• erfarenhet av att inhämta rättskällor/praxis och tillämpa innehållet
• praktisk erfarenhet av bevisvärdering
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift i svenska
• svenskt B-körkort
Det är meriterande om du även har:
• genomgått förundersökningsledning fördjupad
• erfarenhet av arbetsledning
• förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg i dig själv, analytisk och bra på att skapa dig en helhetsbild utifrån stora mängder information. Du är bekväm i en arbetsledande roll och har en förmåga att förmedla din kunskap, lämna direktiv och visa gott omdöme även under press. Rollen ger dig mycket ansvar och det är viktigt att du är bekväm med att prioritera och ta beslut, även i påfrestade situationer när fullständiga beslutsunderlag ibland saknas. Då arbetet kan innebära många kontaktytor såväl internt som externt förväntas du vara kommunikativ och ha god förmåga att skapa kontakt och dialog.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Polisinspektör eller handläggare
Arbetsort: Västberga eller Flemingsberg
Arbetstid: Veckoplanerad arbetstid 5:2
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Förundersökningsledare
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
