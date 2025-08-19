Förundersökningsledare till Utredningsavdelningen Östra Norrbotten
2025-08-19
, Övertorneå
, Kalix
, Boden
, Haparanda
, Kalix
, Boden
, Luleå
, Piteå
eller i hela Sverige
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisområde Norrbotten är Sveriges största och nordligaste region och är ett av polisområdena i region Nord. Det geografiska området spänner över 14 kommuner från Arvidsjaurs kommun i söder till Kiruna kommun i norr.
Polisområde Norrbotten är indelat i fyra lokalpolisområden: Luleå/Boden, Norra Lappland, Piteå/Älvdal och Östra Norrbotten. På polisområdesnivå finns även en utredningssektion, en insatsgrupp och en hundgrupp. Vidare finns ett polisområdeskansli.
Lokalpolisområde Östra Norrbotten ingår i polisområde Norrbotten och består av fem kommuner Haparanda, Kalix, Överkalix, Övertorneå och Pajala. Inom lokalpolisområdet finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper samt stöd och service.
Rollen som förundersökningsledare till utredningsavdelning är riktad mot uppdrag med brottsutredning. Du ansvarar för att koordinera, arbetsleda och möta inflödet av ärenden i den ärendekategorin. Arbete och arbetsledning kan också förekomma i andra grupper och kopplat till andra ärendekategorier då vi på utredningssektionen arbetar över gränserna och där kompetensen krävs. Du kommer arbeta i nära kontakt med gruppchef och andra i ledningsteamet inom brottskategorin samt ha kontakt med åklagare och externa aktörer. Vid behov kommer du även kliva in i rollen som gruppchef. Det kommer också krävas arbetsledning av både ärenden och nära dialog med medarbetare.
Du har en självständig roll och funktionen kräver därför att du har ett flexibelt & strukturerat förhållningssätt då tempot och arbetsuppgifterna kan skifta fort.
Exempel på några av dina arbetsuppgifter:
• Möta ärendeinflöde
• Utöva förundersökningsledning i polisiära ärenden samt ha dialog och kunna koordinera åklagarledda ärenden.
• Hantera tvångsmedel och handleda ärenden med frihetsberövade personer.
• Arbetsleda i ärenden samt koordinera
• Återkoppla/ha nära dialog med övriga i ledningsteamet Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Polisexamen och/eller högskoleexamen inom juridik eller likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer lämpligt
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
• B-körkort manuell bil
Det är meriterande om du även har:
• Aktuell erfarenhet av utredningsarbete som arbetsgivaren bedömer som relevant
• Genomgått polisens nationella förundersökningsledarutbildning (som minst grundutbildning)
• Aktuell erfarenhet av en arbetsledande roll som bedöms relevant för tjänsten
• Erfarenhet av att arbeta i polisens utredningsverktyg DUR 2
• Kunskaper i finskaspråket Dina personliga egenskaper
För att vara framgångsrik i rollen måste du ha god förmåga att leda, samordna och motivera gruppen mot gemensamma mål. Du ska ha gott omdöme och kunna göra olika typer av hänsynstaganden. Du behöver kunna fatta beslut trots svåra omständigheter och minimal information, samt vara lyhörd och ha god förmåga att samarbeta med andra. Du behöver också vara initiativtagande och ha god helhetssyn och förstå din roll, samtidigt som du ser till verksamhetens bästa. Detta för att bidra till att utveckla arbetet på enheten. Vidare är det viktigt att du i ditt dagliga arbete kan strukturera och planera på ett effektivt sätt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Arbetsort: Östra Norrbotten. Placering enligt överenskommelse i Haparanda, Övertorneå, Pajala, Överkalix eller Kalix.
Arbetstid: Veckoplanerad arbetstid 5:3
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
