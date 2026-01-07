Förundersökningsledare till ungdomsgruppen LPO Farsta
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm / Polisjobb / Stockholm Visa alla polisjobb i Stockholm
2026-01-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten, Polisregion Stockholm i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisområde Stockholm syd är Sveriges största polisområde. Här bor och arbetar närmare 1 miljon invånare.
Polisområde Stockholm syd är indelat i åtta lokalpolisområden: Globen, Farsta, Skärholmen, Nacka, Haninge/Nynäshamn, Huddinge, Botkyrka och Södertälje. På polisområdesnivå finns utredningssektionen, grova brottsektionen, spaningssektionen, sektionen för brott i nära relation, sektionen för operativt stöd och utredningsjoursektionen. Vidare finns ett polisområdeskansli.
Lokalpolisområde Farsta ingår i polisområde Stockholm syd. Inom lokalpolisområdet finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper samt stöd och service. Publiceringsdatum2026-01-07Arbetsuppgifter
Som förundersökningsledare i ungdomsgruppen på lokalpolisområde Farsta ansvarar du för utredningsåtgärderna i de ungdomsärenden som kommer in till utredningsenheten. Du är motorn i utredningarna där du prioriterar, resurssätter och följer upp våra ärenden. Ditt uppdrag kommer också bestå i att utveckla, stötta och vägleda utredarna i deras dagliga arbete men även bidra till att utveckla verksamheten. Vid grova brott kan du komma att bli engagerad i rollen som utredningsledare. En stor och viktig del av dina arbetsuppgifter kommer vara att samverka både externt och internt. Tillsammans med gruppchefer och andra förundersökningsledare ansvarar man för arbetsledningen på utredningsverksamheten inom lokalpolisområdet.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Svensk polisexamen i enlighet med Polisförordningen (2014:1105) alternativt annan för funktionen relevant akademisk utbildning, eller motsvarande förvärvad erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Genomgått Polisens förundersökningsledning grund alternativt annan jämförbar juridisk utbildning som medför att du är behörig att leda förundersökningar.
• God förmåga att uttrycka sig i svenska i tal och skrift.
• Svenskt B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av utredningsverksamhet
• Erfarenhet av förundersökningsledning
• Erfarenhet av arbetsledning
• Genomgått någon intern/extern arbetsledarutbildning.Dina personliga egenskaper
Som person har du en stark arbetsledande förmåga där du både leder och fördelar arbetet samt skapar motivation och tydlighet i gruppen. Du har ett resultatinriktat arbetssätt där du arbetar strukturerat, prioriterar väl och jobbar med kvalitet och resultat. Eftersom rollen innefattar mycket kontakter externt är du smidig och anpassningsbar i dessa kommunikationer. I beslutsfattandet är du trygg, även när besluten är svåra. Samarbete faller dig naturligt och du bygger goda och förtroendefulla relationer både inom polisområdet samt med externa aktörer.
Stor vikt kommer att läggas i dina personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Fu-ledare
Arbetsort: Farsta
Arbetstid: Veckoplanerad arbetstid 5:2 med flex
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Fu-ledare
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mejl från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB469/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Kontakt
Rekryterande chef
Lina Brown Durling lina.brown@polisen.se 0105643058 Jobbnummer
9674708