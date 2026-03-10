Forte söker en redovisningsekonom
Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, är en statlig myndighet under Socialdepartementets ansvarsområde. På Forte arbetar idag ca 38 medarbetare och vi sitter i moderna lokaler på Magnus Ladulåsgatan i Stockholm.
Forte har till uppgift att initiera, finansiera och kommunicera forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Vår vision är att den forskning som Forte stödjer i dag lägger den vetenskapliga grunden till morgondagens mer jämlika och socialt hållbara samhälle.
Varje år förmedlar Forte medel till både grundläggande och behovsstyrd forskning. Det handlar om allt från enskilda projektbidrag till satsningar för att bygga upp forskningsmiljöer i världsklass. Forte arbetar också aktivt för att stimulera forskningssamarbeten över gränserna, både inom EU och i övriga världen.
I Fortes uppdrag ingår också att identifiera områden där mer forskning behövs, samt att ta initiativ till forskning som kan möta kunskapsbehoven. Vi kartlägger kunskapsläget inom Fortes områden genom utvärderingar, kunskapsöversikter och kontinuerlig dialog med forskare och andra samhällsaktörer.
Forte ska också ansvara för kommunikation av forskning och forskningsresultat. Vi arrangerar exempelvis seminarier och konferenser där forskare, beslutsfattare och andra aktörer kan mötas och utbyta kunskap. Vi främjar och tar initiativ till vetenskaplig publicering, kunskapsförmedling och dialog om den forskning vi finansierar. På så sätt vill Forte bidra till att forskningsresultat förs ut och kommer till nytta i samhället.
Forte erbjuder utöver trygga anställningsvillkor också bland annat förtroendearbetstid, möjlighet till visst distansarbete och förmåner som friskvårdsbidrag.
Till avdelningen för verksamhetsstöd söker vi nu en erfaren redovisningsekonom.
Avdelningen ansvarar övergripande för myndighetens ekonomi, juridik, regeringsuppdrag, kontakter med Regeringskansliet och andra myndigheter, inköp, registratur, HR, kontakter med Statens servicecenter (SSC) samt stöd till generaldirektören och styrelsen m.m. Chefen för avdelningen är även ställföreträdande generaldirektör.
Forte kommer under 2026 genomgå en process som innebär att myndigheten ska bli fullservicekund hos Statens servicecenter. Dina arbetsuppgifter
Rollen som redovisningsekonom på Forte innebär att du deltar i och administrerar arbetet med Fortes ekonomihantering. Det handlar huvudsakligen dels om Fortes förvaltningsanslag, dels Fortes forskningsanslag som omfattar knappt 1 miljard kronor.
Du arbetar i en central roll och i nära samarbete med Fortes ekonomicontroller samt chefen för avdelningen för verksamhetsstöd. Du kommer att arbeta brett över hela myndigheten och vara en viktig länk mellan verksamhetsstöd, forskningsavdelningen och kommunikationsavdelningen. Du kommer att tillsammans med myndighetens ekonomicontroller ha ansvar för planering och uppföljning av myndighetens budget och ekonomihantering.
Du ska:
• ge stöd åt verksamheten i ekonomiska frågor
• stötta i uppföljningen av avdelningarnas budget
• arbeta med årsredovisningen
• arbeta mot Statens servicecenter
• arbeta med finansiell rapportering
• hjälpa till i arbetet med ekonomiska prognoser
• stötta i arbetet med att följa upp anslag och räntekontokredit
• arbeta med löpande bokföring och månadsavstämningar
• arbeta med rapportering till Hermes, skattedeklarationer, rådgivning i olika ekonomiska frågor, anläggningshantering i Agresso, upprättande av låneunderlag
• arbeta i systemen Agresso (UBW), Primula och Prisma Kvalifikationer
Du ska:
• ha en akademisk examen eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig
• ha erfarenhet av kvalificerat ekonomiadministrativt arbete inom offentlig förvaltning eller motsvarande
• kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
• ha erfarenhet av vårt ansöknings- och verksamhetssystem Prismaeller motsvarande system
• ha kunskap om och erfarenhet av forskningsfinansiering
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av utveckling och dokumentation av administrativa processer
• erfarenhet från att arbeta mot Statens servicecenter
Personliga egenskaper
• du har lätt för att samarbeta och kommunicera
• du är initiativrik ochflexibel
• du är van vid att arbeta mot deadlines med parallella arbetsuppgifter
• du är strukturerad och kvalitetsmedveten
• du har servicekänslaAnställningsvillkor
Tillträde: enligt överenskommelse
Omfattning: 100% eller enligt överenskommelse
Anställningsform
Tills vidare. Forte tillämpar provanställning 6 månader.
Ansökan
Ansökan sker i rekryteringsverktyget Varbi. Ansök senast: 31 mars, 2026.
Forte erbjuder en arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter till alla.
