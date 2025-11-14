Försvarsmaktens Larmcentral söker operatörer
2025-11-14
Försvarsmaktens Larmcentral (FMLC) genomför larmövervakning för av Försvarsmaktens särskilt prioriterade objekt och materiel.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Tjänsten som larmoperatör vid FMLC omfattar övervakning av larmade objekt. Du kommer att ta emot och förmedla inkommande larm enligt fastställda rutiner och samverka med berörda parter vid larm och insats. Tjänsten innebär även administrering av in/utpasseringar vid övervakade objekt samt andra förekommande uppgifter vid larmcentralen. Tjänsten som larmoperatör innebär tjänstgöring dygnet runt.
Om verksamheten
FMTIS Driftenheten (DriftE) genomför teknisk bevakning, driftövervakning samt underhåll och fjärravhjälpande åtgärder inom Försvarsmaktens (FM) strategiska nät. DriftE fördelar och prioriterar uppgifter till FMTIS Genomförandeenheter (GE) avseende drifts-, utbyggnads- samt underhållsuppgifter på ledningsstödssystem.Publiceringsdatum2025-11-14Kvalifikationer
• 3-årig gymnasieutbildning, alternativt motsvarande kompetens eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• God datorvana
• Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som i skrift
• B-körkort (manuell)
Meriterande
• Genomförd värnplikt och/eller GMU
• Tidigare tjänstgöring vid något av FM insatsförband
• Tidigare erfarenhet från liknande tjänst i Försvarsmakten
• Erfarenhet från skiftarbete (dag och natt)
• Tidigare erfarenhet från arbeten inom säkerhets- eller bevakningstjänst
• Tidigare erfarenhet från arbeten med kundkontakter
• Tidigare erfarenhet av administrativt arbeteDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har en hög personlig integritet och ett högt säkerhetstänkande. Du är noggrann, lösningsfokuserad och tycker om att arbeta i en positiv anda. Du är serviceinriktad med förmåga till att växla mellan hög och låg arbetsbelastning. Du har en god social kompetens med förmåga att både arbeta självständigt såväl som i grupp.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Befattningsnivå: Civil anställning
Arbetsort: Håbo
Tjänsten innebär skiftarbete (tvåskift) fördelat på dag- och nattpass under årets alla dagar.
Tjänsten kan innebära tjänstgöring på annan ort (tjänsteresa) i mindre omfattning. Ex. enhetsgemensamma utbildningsdagar mm.
Tillsvidareanställning (sex månaders provanställning tillämpas för dig som för närvarande inte är anställd i Försvarsmakten).
Tillträde enligt överenskommelse.
Rekrytering kan komma att ske löpande.
Upplysningar om befattningen: Isabell Brost, Sektionschef FMLC, nås via växeln 019-39 35 00
Upplysningar om anställningsvillkor: Sabina Packalén, HR, nås via växeln 019-39 35 00.
Fackliga kontaktpersoner vid FMTIS är:
SACO: Pär Lohman
OFR/O: Anna Tuulik
OFR/S: Martin Sparr
SEKO: Matz Felix
(nås via växeln på 019-39 35 00)
Varmt välkommen med din ansökan senast 2025-12-21. Ansökan ska innehålla ditt CV samt ansökningsbrev där det på ett tydligt och motiverande sätt framgår varför du är rätt kandidat för tjänsten.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9605821