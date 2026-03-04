Försvarshälsan i Skövde söker en psykolog
2026-03-04
Försvarshälsan är en inbyggd företagshälsovård med Försvarsmakten som uppdragsgivare. Försvarshälsan skiljer sig från vanligt förekommande företagshälsovård genom att här bedrivs, förutom företagshälsovård, även hälso- och sjukvård för elever och värnpliktiga samt sjukvårdsberedskap vid militära övningar och insatser.
Försvarshälsan Skövde har idag två stycken anställda psykologer och söker nu ytterligare en psykolog på heltid.
Skövde garnison och Garnisonsenheten
Skövde Garnison är en av Sveriges största militära garnisoner. Garnisonen består av ett flertal förband ur Försvarsmakten, alla med den huvudsakliga uppgiften att utbilda och utveckla krigsförband. Bredden av utbildningsverksamheten omfattar anfallsförband med stridsvagnar och stridsfordon, via understödjande förband som exempelvis artilleri-, lednings-, sjukvårds- och övriga logistikförband, till militära skolor med yrkesofficersutbildningar på olika nivåer samt staber för flera ledningsnivåer inom främst armén.
Inom Skövde garnison verkar Garnisonsenheten. Enheten ansvarar för att stödja med kompetenser och tjänster inom flera verksamhetsområden. De mer omfattande områdena består av driftsättning av övnings- och skjutfält från Herrljunga i söder till Älvdalen i norr, sjukvård inom ramen för företagshälsovård för anställd personal och daglig sjukvård för värnpliktiga samt bevakningstjänst och säkerhetsskyddade transporter. Enheten lämnar även stöd inom Idrott och friskvård där bl a ansvaret för fasta träningsanläggningar finns, olika arbetsmiljöfunktioner som miljö, brandskydd och elsäkerhet samt stöd till värnpliktiga genom värnpliktskonsulenter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Psykologens arbete inom Försvarsmakten innefattar psykosociala arbetsmiljö- och hälsofrågor på individ-, grupp- och organisationsnivå. Detta innebär bland annat stress- och konflikthantering, kris- och stödsamtal, handledning av chefer och medverkan vid rehabiliteringsutredningar. I arbetsuppgifterna ingår även utbildningsinsatser och utvecklingsarbete.
Du kommer att arbeta i en organisation med omväxlande och självständigt arbete samt ha nära samarbete med Försvarshälsans övriga personal. Tjänstgöring vid övriga Försvarshälsor i Försvarsmakten kan förekomma i den ordinarie tjänsten.
• Legitimerad psykolog med minst fem års erfarenhet inom yrket
• B-körkort (bilkörning ingår i arbetet)Dina personliga egenskaper
Du har egen drivkraft, är kundorienterad och trivs med att arbeta tillsammans i team med övriga yrkeskategorier med syfte att stödja arbetsgivaren i det hälsofrämjande arbetet. Flexibilitet och god samarbetsförmåga är en förutsättning för anställningen.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet av företagshälsovård
• Erfarenhet av arbetsinsatser på organisations- och gruppnivå
• Teoretisk och praktisk erfarenhet av utbildningsinsatser
• Erfarenhet av tidigare arbete inom Försvarsmakten
• Arbetspsykologiska erfarenheter
• Klinisk erfarenhet av utredning och behandling
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Befattningen är placerad på Försvarshälsan i Skövde men tjänsteresor förekommer inom Sverige. Tjänstgöring på obekväm arbetstid, liksom oregelbunden arbetstidsförläggning samt tjänstgöring på annan ort förekommer.
Anställningen är en civil tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning.
Tillträde 2026-06-01 eller enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Avdelningschef Lena Järpsjö, Stf Avdelningschef Per Amandusson och Psykolog Emelie Karlsson, alla kan nås via växeln på 010-826 50 00.
Ring gärna någon av kontaktpersonerna för ytterligare information och eventuellt studiebesök.
Fackliga företrädare:
Annelee Karlström SACO-F, nås via växeln på 010-826 50 00
Välkommen med Din ansökan senast 2026-04-05.
Bifoga CV, referenser och ett personligt brev där Du berättar varför just Du är lämplig för anställningen.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs regemente, P 4 har verksamhet från Älvdalen i norr till Remmene i söder. Ledningen sitter i Skövde där huvuddelen av värnpliktsutbildningen sker. Regementets uppgift är att rekrytera och utbilda värnpliktiga och personal till två pansarbataljoner, ett tungtransportkompani och ett brigadspaningskompani. P 4 ansvarar också för en brigadstab som vid kris och krig ska leda stora delar av arméns förband.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/p4
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, på hemmaplan såväl som runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
