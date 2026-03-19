Förstemontör till Västanfors Stålbyggnader
Adecco Sweden AB / Grovplåtslagarjobb / Fagersta Visa alla grovplåtslagarjobb i Fagersta
2026-03-19
, Norberg
, Skinnskatteberg
, Smedjebacken
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Fagersta
, Norberg
, Skinnskatteberg
, Smedjebacken
, Avesta
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett sammansvetsat team som bygger storskaliga stålkonstruktioner över stora delar av Sverige?
Västanfors Stålbyggnader expanderar och söker dig som trivs med att arbeta praktiskt, har erfarenhet från byggbranschen och vill vara med och forma framtidens byggprojekt. Hos Västanfors Stålbyggnader får du en viktig roll där du både bidrar med din kompetens och utvecklas tillsammans med andra engagerade kollegor. Missa inte chansen att söka tjänsten som Förstemontör redan idag!Publiceringsdatum2026-03-19Om tjänsten
Som Förstemontör hos Västanfors Stålbyggnader blir du en nyckelperson i vårt montageteam som huvudsakligen verkar i Mellansverige. Du leder arbetet ute på plats i våra byggprojekt - samtidigt som du själv är med och deltar i det dagliga praktiska montaget. Rollen innebär ett nära samarbete med både montageledning och ansvarig konstruktör, där ni tillsammans säkerställer att varje projekt genomförs på bästa möjliga sätt. Du utgår ifrån ditt hem någonstans i Mellansverige.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Leda och samordna montaget på plats
• Arbeta aktivt i montaget tillsammans med ditt team
• Vara Västanfors ansikte utåt gentemot kunder och leverantörer
• Delta i byggmöten
• Genomföra egenkontroller enligt gällande kvalitets- och säkerhetsrutiner
Eftersom vi har stora delar av Sverige som arbetsplats behöver du trivas med att resa och bo borta under arbetsveckorna. Vanligtvis jobbar vi måndag till torsdag kl. 15:00, men det kan variera beroende på projekt. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start så snart som möjligt och anställning direkt hos Västanfors Stålbyggnader.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av byggarbete eller liknande, gärna med bakgrund inom prefab eller stålbyggnation och som ser din framtid inom byggbranschen. Har du dessutom provat på en arbetsledande roll tidigare ser vi det som ett plus, men det är inget krav för att söka tjänsten. Det viktigaste är att du har god förståelse för byggbranschen, innehar B-körkort och är en person vi kan lita på.
För att trivas i rollen behöver du vara lösningsorienterad och se möjligheter där andra ser hinder. Du gillar att ha saker att göra, arbetar noggrant och har förmågan att ta ansvar - både för kvaliteten på ditt arbete och för säkerheten på arbetsplatsen. God planeringsförmåga och framförhållning är också viktiga egenskaper då arbetet ofta kräver flexibilitet och struktur.
Du är van att arbeta i team och bidrar med energi och trivsel till gruppen. Eftersom våra projekt till stor del består av stål, prefab och plåt, är det meriterande om du har erfarenhet av svetsning, enklare plåtarbeten eller har hanterat liftar och teleskoplastare. Har du utbildningar som "Säkra lyft", "BAM", "Fallskydd", "Heta arbeten" eller liknande är det ett extra plus.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Västanfors Stålbyggnader
Västanfors Stålbyggnader är företaget i traditionsfyllda Bergslagen som kan lite mer. Helheten är det viktigaste för oss, vi utför alla steg från projektering till sista skruven. Med över 70 års erfarenhet av stålkonstruktioner så vet vi vad som krävs. Sedan starten 1953 har Västanfors Stålbyggnader rest över 7000 stålhallar, allt från mindre lagerlokaler till stora idrottsarenor och flyghangarer. Våra byggnader finns över hela landet, från Haparanda i norr till Malmö i söder.
Färdigmonterade byggnader i egen regi, det trygga och kvalitativa alternativet, är vår filosofi. Byggnaderna ritas av våra konstruktörer på kontoret i Fagersta med senaste 3D tekniken. Stålstommarna svetsas sedan ihop följt av rostskydd- och målningsbearbetning i Västanfors egna verkstad på andra sidan gårdsplanen. Därefter monterar våra kunniga montörer upp byggnaden på plats. Någon av våra erfarna projektledare finns med från projektets start till sista skruven. De kan marknaden och vet vad som behövs för att resultatet ska bli av bästa kvalité. Kompetensen, ansvaret och kontrollen över hela processen. Det gör oss unika. Läs mer om oss på www.vastanfors.se.
Kontaktuppgifter/Ansökan
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Anders Ericsson på Adecco via e-post: anders.ericsson@adecco.se
alt. telefon 073-684 74 91.
Registrera din ansökan via länken senast 2026-04-12. Bifoga CV som beskriver utbildning och erfarenhet samt ett personligt brev. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen, så vänta inte med din ansökan. I den här rekryteringen samarbetar vi med rekryterings- och bemanningsföretaget Adecco.
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Area Branch Manager
Anders Ericsson Anders.Ericsson@adecco.se Jobbnummer
9807992