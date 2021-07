Förstelärartjänst inom teknikämnen 100% till Osbecksgymnasiet, L - Laholms kommun - Gymnasielärarjobb i Laholm

Prenumerera på nya jobb hos Laholms kommun

Laholms kommun / Gymnasielärarjobb / Laholm2021-07-04Om Laholms kommunI Laholm blåser det medvind! Här råder tillväxt och inflyttningstakten ökar stadigt. Med ett unikt läge vid havet i södra Halland, angränsande till såväl Skåne som Småland, är Laholm en attraktiv plats att både bo och arbeta på.Kommunen har ett unikt landmärke - Laholmsbukten med Sveriges längsta sandstrand. Därför är buktens kontursymbol och logotyp för Laholms kommun. Med blå yta och båge för Laholmsbukten, en vit strandlinje och ett grönt bälte för inlandet vill vi på ett enkelt sätt förmedla kommunens attraktiva sidor. Här finns livskvalitet i många former med stränder, branta skidbackar, milsvida cykelleder och Hallands äldsta stadskärna.I Laholms kommun med cirka 2 000 medarbetare är ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme. Vår värdegrund genomsyrar all verksamhet och vi arbetar för att vara en utvecklande och professionell service- och myndighetsorganisation.Vill du vara en del i vår utveckling? Varmt välkommen med din ansökan!BeskrivningCampus Laholm är en internationell mötesplats präglad av nyfikenhet, innovation och tolerans. På det gemensamma kunskaps- och kompetenscentrumet finns gymnasieskola, vuxenutbildning, kulturskola, studie-och yrkesvägledning, arbetsmarknadsenhet, allaktivitetshus och Komtek.2021-07-04Du kan formellt visa upp att du uppfyller Skolverkets krav gällande förstelärare:har en lärarlegitimation som är utfärdad av Skolverket senast den dag hen blivit förstelärarekan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom en eller flera anställningar inom skolväsendet. Kravet kan anses uppfyllt även om undervisningen har skett som obehörig, på fritidshem, eller på deltid.har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningenbedöms av huvudmannen som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.Du har kunskap och erfarenhet av industriell produktion och konstruktion.Du har intresse för och förmåga att leda ungdomars utveckling. Du känner ett stort engagemang för att arbeta med ungdomar och har god samarbetsförmåga både externt och internt.Du är kreativ och lösningsfokuserad och kan bidra till att utveckla arbetssätt och innehåll utifrån elevernas och verksamhetens behov.Som person har du en utpräglad samarbetsförmåga, stort engagemang och tålamod. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.Det är meriterande om du varit involverad i Ung företagsamhet (UF-företag).Det är meriterande om du har behörighet i ämnet fysik eller matematik på gymnasienivå.Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och cv.AnställningsformTillsvidareanställning 100 % ferietjänstTillträdesdag16 augusti 2021 eller efter överenskommelseEnligt överenskommelseUpplysningarCarl Lundgren, rektor Osbecksgymnasiet.Mail: carl.lundgren@laholm.se Telefon: 0766-98 64 85.Fackliga upplysningarFackliga företrädare nås via Laholms kommuns växel 0430-150 00Sista ansökningsdag2021-08-09Övriga upplysningarTill följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.Information till annonssäljareVi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Laholms kommun arbetar för att vara en utvecklande professionell service- och myndighetsorganisation. Ledorden i arbetet är glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme. Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.Vi verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattningVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareanställningEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-09Laholms kommun5845285