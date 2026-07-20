Förstelärare till Toftanässkolan
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2026-07-20
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Ref: 20261606Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Är du en drivande och sambringande person med en stark förståelse för skolans värdegrund och utvecklingsarbete? Vi letar efter en förstelärare som kan vara en kulturbärare och aktivt bidra till skolans väg framåt.
Vi värdesätter engagemang och viljan att påverka och utveckla både arbetsplatsen och omgivningen genom goda demokratiska värderingar.
Då kan du vara den vi söker när vi nu söker en förstelärare till Toftanässkolan
Toftanässkolan har idag fem förstelärare som bidrar till att bedriva den pedagogiska utvecklingen på skolan på uppdrag av ledningsgruppen. Den aktuella rollen är inte specificerad i vilket ämne. I nära samråd med skolledningen får du goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera utvecklingsinsatsen/-insatserna som du är ansvarig för. För skolans utvecklingsarbete har vi en Skolutvecklingsgrupp vars uppdrag vi beskriver som planering och utveckling av verksamheten i ett strategiskt perspektiv samt att vara motorn för hela skolans utvecklingsprocess, genom att vara en länk till och från det som sker i vardagen. Dina utvecklingsinsatser inspirerar dina kollegor och bidrar genom det till en högre måluppfyllelse.
Samtidigt är huvuddelen av din tjänst är undervisning där du undervisar i Musik eller Slöjd. Du bedriver, så väl individuellt som i team, en varierad, kreativ och lustfylld undervisning för våra elever. Du hittar strategier för att nå varje elev och bidrar till ökad måluppfyllelse. Du planerar, bedömer, utvärderar och utvecklar den pedagogiska verksamheten i enlighet med skolans styrdokument och det systematiska kvalitetsarbetet. Försteläraren tjänstgör på sin egen arbetsplats men har också delvis ett kommun/förvaltningsövergripande uppdrag genom att sprida goda exempel.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet i musik eller slöjd för årskurs 4–9. Fortsatt för att vara aktuell för uppdraget som förstelärare ska du, genom dokumentation, kunna redovisa för minst fyra års väl vitsordat arbete efter examen med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet. Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg, samt erfarenhet av att leda andra lärare.
Du har dokumenterad skicklighet i att lyfta elevers studieresultat och ett starkt engagemang för att stimulera lärande genom undervisning av högsta kvalitet. Vi värderar erfarenhet av att driva måluppfyllelse och kvalitetsutveckling, samt förmågan att strategiskt bidra till skolans utveckling genom initiativtagande och samarbete. För att trivas och vara framgångsrik i ditt uppdrag som förstelärare hos oss är det viktigt att du är skicklig på att bygga och underhålla starka relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du behöver ha ett nyfiket och öppet förhållningssätt till olika perspektiv och kunskaper, och anpassningsbar efter andras tillvägagångssätt. Vidare så är du stabil och uthållig ledare som med stort lugn driver långsiktiga utvecklingsprocesser hela vägen i mål. Du har en konceptuell och systematisk förmåga att omvandla helhetsvisioner till strukturerad praktik, samtidigt som ditt flexibla och öppna förhållningssätt gör dig lyhörd för andras perspektiv.
Låter det här som något för dig så ser vi fram emot din ansökan!
Om arbetsplatsen
Toftanäs från idé till verklighet. På skolan ska all verksamhet präglas av en stark inre övertygelse som bygger på skolans vision. Vår grundsyn präglas av att allt och alla kan förbättras och att denna förbättring möjliggörs av att vi åstadkommer den tillsammans. Elevens lärande ska stå i centrum och därför behöver vi utveckla våra förmågor att utveckla ett djupt livslångt lärande, vilket innebär ständig förbättring, inte minst eftersom det är en oviss framtid som vi utbildar våra elever för. Skolan har en uttalad inriktning mot aktivt medledarskap, vilket innebär att man ges förutsättningar samt förutsätts ha förmågor och attityd för att utöva sitt ledarskap oavsett yrkesroll.
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare Omfattning: Heltid Antal tjänster: 1 Tillträde: Snarast om möjligt annars enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens brotts och misstankeregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte att bifoga dit utdrag ur brotts och misstankeregistret i din ansökan till oss. Om det blir aktuellt för tjänsten du söker kommer vi att efterfråga detta senare i processen. Om du vill vara förberedd finns utdraget här att hämta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261606". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Biträdande rektor
Ruzica Pajic Ruzica.Pajic@malmo.se Jobbnummer
10006378