Förstelärare till Sandbyhovsskolan
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2026-07-20
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Vill du vara med och driva skolutveckling samtidigt som du gör skillnad för elevers lärande? Nu söker vi två förstelärare, en i NO och teknik och en speciallärare i matematik!
Vilka är vi?
Sandbyhovsskolan är en modern 7–9-skola som invigdes hösten 2019. Hos oss finns läsåret 26/27 drygt 240 elever fördelade på 9 klasser.
Vår skola består av tre byggnader: huvudbyggnaden med de flesta klassrum, Estethuset med salar för bild, slöjd, hem- och konsumentkunskap, teknik och musik, samt Sandbyhovshallen som rymmer både sporthall och fritidsgård.
Vi är en engagerad arbetsgrupp på runt 35 medarbetare som varje dag arbetar för att omsätta våra tre ledord: kunskap, trygghet och engagemang. Vi har en hög andel behöriga lärare och vår gemensamma drivkraft är att ge eleverna undervisning av hög kvalitet i en trygg och stöttande miljö.
Nu söker vi två nya kollegor som vill ta plats i vårt team som förstelärare. Vi söker två förstelärare som vill bidra till skolans fortsatta utveckling:
en förstelärare med behörighet att undervisa i NO och teknik, och
en förstelärare som är speciallärare med behörighet att undervisa i matematik.Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Som förstelärare hos oss har du en central roll i att driva skolans pedagogiska utveckling. Du leder och stöttar kollegialt lärande för att skapa långsiktig och hållbar skolutveckling.
Tillsammans med skolledning och övriga förstelärare bidrar du till att forma det pedagogiska ledarskapet på skolan, med stöd i aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Du deltar även i kommunens nätverk för förstelärare, där du får möjlighet att påverka och utveckla kommunens utbildningsverksamhet.
Som förstelärare i NO-ämnena och teknik undervisar du även i dessa ämnen. I tjänsten kan även undervisning i matematik ingå. Du är mentor och blir en del av ett arbetslag där vi tillsammans skapar trygga och inspirerande lärmiljöer som ger eleverna bästa möjliga förutsättningar att lyckas.
Som förstelärare och speciallärare i matematik ingår du i skolans kompetenta elevhälsoteam där vi arbetar tillsammans utifrån våra olika professioner för att skapa en god lärmiljö för alla våra elever. Du kommer att undervisa elever i behov av stöd på olika sätt, i deras ordinarie klassrum, i mindre grupper och ibland enskilt.
Som speciallärare på Sandbyhovsskolan arbetar du även med det specialpedagogiska i form av att se möjligheter och undanröja hinder i lärmiljön. Du ansvarar för alla delar kring elever i behov av särskilt stöd, att förebygga, utreda och åtgärda. Arbetet sker i nära samarbete med kollegorna på skolan. Som speciallärare deltar du i och leder möten med vårdnadshavare och andra yttre aktörer.
Vem är du?
För tjänsten i NO och teknik söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet i ett eller flera av NO-ämnena och/eller teknik för årskurs 7–9.
För tjänsten som förstelärare och speciallärare i matematik söker vi dig som har lärarlegitimation som speciallärare i matematik för årskurs 7–9.
Du har minst fyra års väl vitsordat arbete som lärare efter examen och är skicklig i ditt yrke. Du har tidigare lett utvecklingsarbete och har ett stort engagemang för att utveckla både elevers och kollegors lärande.
Som person är du en trygg och lyhörd ledare med förmåga att skapa förtroendefulla relationer till både elever, vårdnadshavare och kollegor.
Du har ett öppet pedagogiskt förhållningssätt och tror på varje elevs förmåga att utvecklas. Du sätter alltid elevens lärande och trygghet i första rummet och bidrar till en studiero som gynnar alla.
Du trivs i en dynamisk skolmiljö, är flexibel och lösningsinriktad, och du har både driv och uthållighet. Du har goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift samt är väl insatt i skolans styrdokument.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 2
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dagtid
Möjlighet till distansarbete: Nej, inte utöver förtroendearbetstiden
Sista ansökningsdatum: 16 augusti
Kontakt: För frågor om tjänsten, kontakta rektor Ann-Sofie Selander, 011-15 30 23, ann-sofie.selander@norrkoping.se
och för frågor om rekryteringsprocessen, kontakta HR-konsult rekrytering Alle Sharif, alle.sharif@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid. Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
602 42 NORRKÖPING Arbetsplats
Norrköpings kommun Jobbnummer
10006441